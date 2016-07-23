تعریض مسیر چاهکوتاه به سمل تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین شهریاری صبح شنبه در جمع مردم روستای گلنگون از توابع بخش تنگستان اظهار داشت: فاز اول جاده روستای چاهکوتاه به سمل تامین اعتبار آن صورت گرفته و پیمانکار نیز تعیین شده است که پیگیری‌های لازم در خصوص تسریع در عملیات اجرایی این پروژه انجام خواهد شد.

وی افزود: علی‌رغم همه محدودیت‌ها و کمبود منابع مالی ولی مسئولین استان و شهرستان در راستای خدمت به مردم تلاش‌های خوبی صورت گرفته که جای تقدیر و تشکر دارد.

شهریاری با اشاره به تعامل و همدلی بین خود و مدیران دستگاه‌های اجرایی یادآور شد: بنده به عنوان نماینده مردم و مسئولان باید تلاش کنیم تا اعتبارات بیشتری از محل منابع ملی جذب شود تا شاهد توسعه و آبادی بیش از پیش شهرستان‌های دشتی و تنگستان و استان بوشهر باشیم.

وی اضافه کرد: این دیدارها در فصول مختلف در ارتباط با بررسی مسائل و مشکلات مردم برگزار خواهد شد.

بخشدار مرکزی تنگستان نیز با اشاره به اینکه تلاش داریم با همکاری نماینده مردم دشتی و تنگستان مشکلات کشاورزان را رفع کنیم، گفت: در راستای آبیاری زمین‌های کشاورزی اعتبارات خوبی از سوی دولت به بخش کشاورزی صورت گرفته که کمک حال خوبی برای آنها خواهد بود.

برق دار کردن چاه‌های کشاورزی، رفع مشکلات زمین های کشاورزی و حل مشکل جاده چاهکوتاه از مهمترین مشکلات این روستا بود که توسط رئیس شورای روستا مطرح شد.