به گزارش خبرنگار سياسي مهر، مسجد جامعي با اشاره به يازده سال برگزاري نمايشگاه بين المللي قرآن كريم گفت: مخاطبان بالقوه اين نمايشگاه از گروههاي مختلف اجتماعي هستند كه هركس با هر سليقه اي ودر هر سطحي و شغلي مي تواند از اين نمايشگاه بهره ببرد و اين جامعيت ناشي از قرآن كريم است كه در پرتو آن در فعاليتهاي مختلف ظهور پيدا ميكند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به توسعه يافتن بخشهاي مختلف نمايشگاه گفت:در نخستين دوره نمايشگاه تنها يك يا دو نرم افزار قرآني داشتيم اما امسال صاحب يك سالن ويژه براي اين بخش هستيم كه اين روند در همه حوزه هاي نمايشگاه وجود دارد كه بازتاب ظرفيتها و تواناييهاي توليد كنندگان آثار قرآني است.

وي گفت: ما در دهه هفتاد بيش از 100 عنوان نشريه قرآني داشتيم كه بطور ويژه تمام مطالب آن به قرآن اختصاص داده شده و يا بخشي از آن بطور مدام به آثار قرآني اختصاص يافته است كه 2 هزار و 58 مقاله قرآني در اين نشريات شاهد بوديم كه شامل مقالات پژوهشي و علمي ميشود و اين نشاندهنده ظرفيت بالاي جامعه ما در توليد معارف و دانش قرآني است و از مجموعه اين نشريات كه مورد كاوش قرار گرفته 52 درصد به تهران،35 درصد قم، 6درصد مشهد و 3 درصد اصفهان و در بقيه نقاط با ظرفيتهاي كمتري روبرو هستيم.

وي با اشاره به اينكه امسال همزمان با نمايشگاه قرآن در 25 استان كشور نيز نمايشگاه قرآن برگزار مي شود گفت: اين فعاليت جديدي است كه با هدف شناسايي لايه هاي پنهان ظرفيت هاي قرآني است كه نياز به شناسايي دارد و در مرحله بعد نيز معرفي اين توانايي ها در سطح ملي از برنامه هاي ماست.مسجد جامعي اضافه كرد: در مناطق مختلف كشور ظرفيت هاي ويژه اي وجود دارد كه هركدام مي تواند مبناي فعاليت هاي گسترده باشد.

وي گفت: رويكرد به هنرهاي قرآني چه در حوزه جديد و قديم مطلبي است كه بر اساس تحقيقات ما كمترين حجم توليدات كتاب و مقاله را بخود اختصاص ميدهد كه قابل ارزيابي است و اميدواريم از سال جاري رشته ويژه اي تحت عنوان سينماي معناگر را داشته باشيم كه بتوان با اين فعاليت دغدغه هاي جامعه را در حوزه قرآني پاسخگو بود.

وي همچنين اعلام كرد كه تهران اولين شهر انتشار كتابهاي قرآني است و بيروت ، قاهره و شهرقم پس از تهران قرار دارند و مشهد نيز جزء ده شهر تحت فعاليتهاي قرآني است كه اين آمار حكايت از گسترش فعاليتهاي قرآني در كشور دارد.

مسجد جامعي اضافه كرد: در ميان 10 پديدآورنده اول قرآن كريم در سطح جهان 4 نفر از شخصيتهاي ايراني هستند ضمن اينكه زبان فارسي بعنوان زبان آثار قرآني در جهان كاملا شناخته شده است كه بعد از زبان عربي زبان مادري ما است كه در علوم قرآني بصورت گسترده حضور پيدا كرده است.

وي ياداور شدكه در دهه گذشته مركز ترجمه قرآن كريم افتتاح شد كه در دهه جديد لازم است كه اين حركت را بسط دهيم و بر اين اساس ميزان آثار ترجمه شده به فارسي از رقم پاييني برخوردار است كه حجم اكثر توليدات در ايران درحوزه تاليف است .

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