به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان اعلام كرد دومين مركز فرهنگي هنري كانون شهريار به همت سازمان عمران شهرك انديشه احداث شده و امكاناتي مانند سالنهاي كودك و نوجوان، كارگاههاي قصهگويي و هنرهاي خلاق و سالن اجتماعات دارد.
همچنين يك فروشگاه عرضه توليدات فرهنگي، هنري كانون نيز در داخل مركز شهرك انديشه كه پنجاه و ششمين مركز كانون استان تهران به شمار ميرود، امكان خريد اين محصولات را براي كودكان و خانوادهها فراهم ميآورد.
مركز فرهنگي هنري شهرك انديشه شهريار در فاز دو اين شهرك رو به روي مسجد جامع چهارده معصوم ساعت 30/16 روز هشتم شهريور به بهرهبرداري ميرسد. در همين روز سالن سينماي كودك مركز قبلي شهريار با 160 صندلي و دستگاه نمايش فيلمهاي 35 ميليمتري ساعت 30/15 افتتاح مي شود. اين مركز در خيابان شهيد مصطفي خميني شهريار، كوچه كانون قرار دارد.
