۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۷:۴۱

يك سالن سينما براي بچه‌هاي شهريار افتتاح مي‌شود

يك سالن سينما و يك مركز فرهنگي هنري روز هشتم شهريور همزمان با هفته دولت براي بچه‌هاي شهريار افتتاح مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان اعلام كرد دومين مركز فرهنگي هنري كانون شهريار به همت سازمان عمران شهرك انديشه احداث شده و امكاناتي مانند سالن‌هاي كودك و نوجوان، كارگاههاي قصه‌گويي و هنرهاي خلاق و سالن اجتماعات دارد.

همچنين يك فروشگاه عرضه توليدات فرهنگي، هنري كانون نيز در داخل مركز شهرك انديشه كه پنجاه و ششمين مركز كانون استان تهران به شمار مي‌رود، امكان خريد اين محصولات را براي كودكان و خانواده‌ها فراهم مي‌آورد.

مركز فرهنگي هنري شهرك انديشه شهريار در فاز دو اين شهرك رو به روي مسجد جامع چهارده معصوم ساعت 30/16 روز هشتم شهريور به بهره‌برداري مي‌رسد. در همين روز سالن سينماي كودك مركز قبلي شهريار با 160 صندلي و دستگاه نمايش فيلم‌هاي 35 ميليمتري ساعت 30/15 افتتاح مي شود. اين مركز در خيابان شهيد مصطفي خميني شهريار، كوچه كانون قرار دارد.

