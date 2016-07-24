به گزارش خبرنگار مهر، به زودی تنها رئیس غیرایرانی موسسه فرهنگی اکو در طول بیش از دو دهه فعالیت این موسسه، مسئولیت یادشده را واگذار می‌کند و تصدی این مرکز فرهنگی پس از یک وقفه کوتاه، دوباره به ایران سپرده می‌شود. افتخار حسین عارفِ پاکستانی از دو سال پیش این مسئولیت را بر عهده داشت اما به زودی جای خود را به یک ایرانی خواهد داد.

این خبر را علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر امروز به خبرنگار مهر اعلام کرد و ضمن تائید انجام این تغییر و تحول در یکی دو ماه آینده، گفت: دبیر موسسه فرهنگی اکو هر دو سال یک بار انتخاب می‌شود. در دو سال گذشته یک نفر از همکاران پاکستانی ما این مسئولیت را بر عهده داشت اما این دوره نوبت ایران است که از اواخر شهریور و اوایل مهر، نماینده ما باید کار را در این موسسه بر عهه بگیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه فردی برای تصدی این مسئولیت معرفی شده است و مورد تائید سایر کشورهای عضو اکو هم قرار گرفته است، در پاسخ به این سوال که آیا این شخص آقای محمدمهدی مظاهری، مشاور ارشد شماست؟، گفت: بله.

بر اساس این گزارش، مظاهری دبیر آتی موسسه فرهنگی اکو هم اکنون به عنوان مشاور ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند. وی همچنین ریاست منطقه ۴ دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده دارد و پیش از این در زمان ریاست عبدالله جاسبی در دانشگاه آزاد، مسئولیت معاونت فرهنگی این دانشگاه را برعهده داشته است.

تغییر دبیر موسسه فرهنگی اکو و واگذاری آن به کشوری غیر از ایران در حالی اتفاق می‌افتد که از ابتدای شکل‌گیری این موسسه و حتی زمانی که نام آن از «آر. سی. دی» به «موسسه فرهنگی اکو» تغییر نیافته بود، تاکنون همه دبیران آن ایرانی بوده‌اند که در این فهرست اسامی آنها آمده است:

دکتر سلیم نیساری (R.C.D)

مهندس هوشنگی ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶

دکتر علی‌اکبر پرورش ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹

دکتر محمود بروجردی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲

محمدعلی شعاعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴

دکتر مهدی سنایی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵

دکتر محمد رجبی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

دکتر حجت‌الله ایوبی از سال ۱۳۸۸ ۱۳۹۲

پروفسور افتخار حسین عارف از سال ۱۳۹۲ تاکنون

موسسه فرهنگی اکو (ECI) در خردادماه سال ۱۳۴۵ شمسی (ژوئن ۱۹۶۶) و متعاقب پیمان آر. سی. دی با عضویت سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تشکیل شد و کار خود را با عضویت سه کشور مذکور تا سال ۱۳۶۲ (۱۹۸۳ میلادی) ادامه داد. بعد از تغییر نام پیمان آر. سی. دی به سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، مؤسسه فرهنگی این سازمان نیز به مؤسسه فرهنگی اکو تغییر نام یافت.

منشور مؤسسه فرهنگی اکو در پنجمین اجلاس شورای وزیران در عشق آباد ترکمنستان (بهمن ماه ۱۳۷۳) به تصویب رسید و در نهایت در سال ۱۳۷۴ شمسی توسط چهار کشور افغانستان، ایران، پاکستان و تاجیکستان، این مؤسسه فعالیت خودرا آغاز کرد.

بعد از سال ۱۹۹۱ و تحولات ژرف در ساختار جغرافیای سیاسی منطقه، هفت کشور دیگر در آسیای میانه و قفقاز به سازمان اکو پیوستند. در حال حاضر اعضای اصلی و ناظر عضو اکو عبارتند از ۱۰ کشور جمهوری آذربایجان، جمهوری ازبکستان، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری ترکمنستان، جمهوری ترکیه، جمهوری قرقیزستان و جمهوری قزاقستان.

این مؤسسه با داشتن بودجه‌ای جداگانه، اساسنامه خاص خود را دارد و بودجه آن را چهار کشور افغانستان، ایران، پاکستان و تاجیکستان به‌طور سالانه پرداخت می‌کنند. طبق توافق‌های انجام شده، به زودی کشورهای آذربایجان، قزاقستان و ترکیه نیز به جمع تصویب‌کنندگان اساسنامه مؤسسه خواهند پیوست. مقر دائمی سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (ECO) و دفتر مرکزی مؤسسه فرهنگی اکو (ECI) طبق اساسنامه این سازمان در تهران واقع شده است.

مؤسسه یک شعبه (یا واحد هماهنگی) در هر یک از کشورهای عضو خواهد داشت که بر اساس مقررات حاکم آن کشورها تأسیس خواهد شد. شعبه‌ها در ارتباط نزدیک با دفتر مرکزی انجام وظیفه و اجرای برنامه‌های مصوب را تسهیل خواهند کرد.

اکنون شعبات این مؤسسه در شهرهای دوشنبه در تاجیکستان، کابل در افغانستان و همچنین شیراز و اصفهان در ایران نیز دایر است. قرار است شعبه دیگر آن نیز به زودی در پاکستان گشایش یابد.