واکنش مدیرعامل باشگاه تاسیسات دریایی به استعفای شمسایی

مجید حلاجی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کناره گیری وحید شمسایی از سرمربیگری تیم تاسیسات دریایی در بازگشت به تهران بعد از حذف از مسابقات جام باشگاه‌های آسیا گفت: من این موضوع را از اعضای تیم شنیدم. به هر حال چنین چیزی طبیعی است چون روی بازیکنان و وحید شمسایی فشار روحی زیادی بوده است. ما تنها تیمی بودیم که زودتر از بقیه تمرینات را شروع کردیم و سختی زیادی کشیدیم. این سختی بازیکنان ما را پرتوقع کرده بود.

وی افزود: بازیکنان تاسیسات دو سال پشت سر هم موفق بوده‌اند و شاید این موفقیت، خودشان را نسبت به عملکردشان پرتوقع کرده بود. به هر حال فوتسال همین است و قرار نیست یک تیم همیشه برنده یا قهرمان باشد.

مدیرعامل باشگاه تاسیسات با حمایت از شمسایی و بازیکنان این تیم تاکید کرد: قرار نیست به خاطر باخت به ناگویا ژاپن و حذف از مسابقات آسیایی کسی را سرزنش و ملامت کنیم. وحید هم عصبانی و ناراحت بوده که چنین حرفی را در فرودگاه زده است. او به یکی، دو روز استراحت نیاز داشت تا آرام شود.

حلاجی خاطرنشان کرد: نه صحبتی از وحید شمسایی شده و نه اگر صحبتی در این خصوص شود، آنرا قبول خواهیم کرد. قطعا با استعفای وحید مخالفت می‌کنیم. ما گذاشته‌ایم تا او یک مقدار استراحت کند و از نظر روحی ریکاوری شود. احتمالا امروز با شمسایی جلسه‌ای خواهیم داشت و اگر امروز این جلسه برگزار نشود، طی روزهای آینده این کار را خواهیم کرد.

مدیرعامل باشگاه تاسیسات در پایان با عذرخواهی از جامعه فوتسال به خاطر نتیجه این تیم در جام باشگاه‌های آسیا، گفت: ما نماینده باشگاه‌ها و فدراسیون ایران در آسیا بودیم و وقتی موفق نمی‌شویم، باید از همه آنها عذرخواهی کنیم.