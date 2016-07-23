اعتراض به عدم صدور روادید ایرانیان برای شرکت در گردهمایی کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع سازمانهای غیر دولتی و فعالان حامی آزادی قدس شریف در بیانیه ای ضمن اعتراض به عدم صدور روادید برای شرکت کنندگان در بزرگترین گردهمایی جوامع مدنی در کانادا تاکید کردند: چگونه است که کانادا از یکسو منشور حقوق و آزادیها را در قانون اساسی خود به رسمیت میشناسد و قانون حقوق بشر به تصویب میرساند و مدعی دفاع از اصول و آرمانهایی همچون برابری همه در برابر قانون، حمایت از حقوق بشر و آزادی نظیر آزادی بیان، آزادی انجمن ها و حمایت از افراد در برابر تبعیض است، و از سوی دیگر از حضور افراد در یک مجمع جهانی غیر سیاسی_ غیر دولتی که در راستای اعمال اقدامات مشخص در سطح ملی و بین المللی برای تغییر جهان امروز به سمت آرمانهای انسانی و صلح است، ممانعت به عمل می آورد؟
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مسئله حقوق بشر و ساز وکارهای منطقه ای و بین المللی حمایت از آن از جمله دغدغه های جهانی است که نه تنها سازمان ملل متحد بلکه بسیاری از کشورها و حتی نهادهای غیردولتی را به استیفای آن برانگیخته است. در میان برنامه های مختلف نظری و عملیاتی، گردهماییFSM به عنوان بزرگترین گردهمایی جوامع مدنی، هرساله با حضور هزاران فعال حوزه اجتماعی و نهادهای مدنی برگزار میشود.
این گردهمایی جهانی در سال جاری از تاریخ 9 تا 14 آگوست در مونترال کانادا برگزار میشود. فعالان جامعه مدنی و سازمانهای مردم نهاد ایرانی امسال نیز به رسم سالهای گذشته پس از دریافت دعوتنامه از سوی کمیته اجرایی همایش اجتماعی جهان 2016، برای به اشتراک گذاشتن ایده ها، تبادل تجارب و اعلام همبستگی عمومی برای تحقق برابری، عدالت، صلح و احترام به ارزشهای انسانی و دموکراتیک و پیدا کردن راه حل برای مسائل و مشکلات جهان خویش را آماده حضور در این مجمع جهانی کردند.
نهادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی ایرانی با وجود مشکلاتی نظیر عدم وجود سفارت برخی دول از جمله کانادا در ایران، فقدان کانالهای ارتباطی بین المللی و گاه انزوای ناشی از سیاست خارجی طریق دیگری برای ارسال مدارک خویش در پیش گرفتند. این گروههای غیردولتی با ارسال مدارک مورد نیاز به سفارت کانادا در آنکارا سعی نمودند تا این مسیر ناهموار را طی نمایند. با این وجود، کنسولگری کانادا به بهانه های واهی همچون مشخص نبودن هدف سفر با وجود ارائه دعوتنامه از طرف همایش یا عدم استحکام خانواده در ایران برای افراد متاهل و دارای فرزند و یا مواردی که در بررسی پرونده مسافرتهای توریستی مورد ملاحظه قرار می گیرد مانند تمکن مالی و دارا بودن اموال غیرمنقول، از صدور روادید اجتناب نمود.
بی تردید ارائه دعوتنامه از سوی کمیته اجرایی این نشست تخصصی خود دلیل روشنی بر باور برگزارکنندگان آن در ضرورت حضور نمایندگانی از منطقه بحران زده جنوب غرب آسیا است. با توجه به ناامنی و حضور تروریستها در منطقه خاورمیانه و نقض گسترده حقوق بشر و بشردوستانه به ویژه حقوق زنان و کودکان، حضور نهادهای ایرانی، فعالان جامعه مدنی و سازمانهای غیر دولتی که در متن و یا لااقل نزدیک به کانون بحران هستند، در جهت حمایت از صلح و ارزشهای انسانی در این منطقه حساس، انکار ناکردنی است.
انتظار میرفت دولت کانادا که پس از جنگ جهانی دوم همواره داعیه دار حمایت از حقوق بشر، آزادی های اساسی و ارزشهای دموکراتیک است، از رفتارهای گزینشی و سیاسی اجتناب ورزد و بر اساس نزاکت و عرف بین المللی و همچنین اصول مسلم حقوق بین الملل بشر از جمله اصل عدم تبعیض با شهروندان دیگر کشورها رفتار نماید و مانع از حضور فعالان حقوق مدنی و حقوق بشر در این نشست نشود.
چگونه است که کانادا از یکسو منشور حقوق و آزادیها را در قانون اساسی خود به رسمیت میشناسد و قانون حقوق بشر به تصویب میرساند و مدعی دفاع از اصول و آرمانهایی همچون برابری همه در برابر قانون، حمایت از حقوق بشر و آزادی نظیر آزادی بیان، آزادی انجمن ها و حمایت از افراد در برابر تبعیض است، و از سوی دیگر از حضور افراد در یک مجمع جهانی غیر سیاسی_ غیر دولتی که در راستای اعمال اقدامات مشخص در سطح ملی و بین المللی برای تغییر جهان امروز به سمت آرمانهای انسانی و صلح است، ممانعت به عمل میآورد؟
همچنین با توجه به اینکه کشورهای میزبان برگزارکننده این گردهمایی، در سالهای گذشته برای فعالان و سازمانهای حقوق بشری ایرانی روادید صادر کرده اند، چگونه در یک همایش مشترک و در حالی که تمامی مدارک به صحت و درستی به کنسول کشور کانادا تقدیم شده، با دلایل واهی و پراکنده و ایرادات غیر منطقی از حضور ایرانیان در این همایش جلوگیری به عمل آمده است؟ به نظر میرسد اینگونه رفتارهای گزینشی، سیاسی و تبعیض آمیز دولت کانادا نسبت به فعالان عرصه اجتماعی و مدافعان حقوق بشر باشد. رفتاری ضدبشری که در دنیای پر آشوب امروز هرگز فراموش نخواهد شد.
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