به گزارش خبرنگار مهر، حمید درفشی در مراسم افتتاح ۷۲۰ تخت بیمارستانی که با حضور وزیر بهداشت پیش از ظهر شنبه در بیمارستان کوثر برگزار شد، اظهار کرد: بدون حمایت های بی دریغ وزیر بهداشت چنین موفقیتی حاصل نمی شد.

وی با بیان اینکه اگر طرح تحول سلامت نبود بار سنگینی بر دوش مردم تحمیل می شد، افزود: امید است این طرح با جدیت انجام پذیرد.

درفشی توسعه تخت های بیمارستانی بالغ بر یک‌هزار و ۲۰۰ تخت تا انتهای سال جاری و بهبود استاندارد سازی تجهیزات و فضاهای فیزیکی در البرز جزو اهداف دانشگاه علوم پزشکی استان اعلام کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز خاطر نشان کرد: ۷۲۰ تخت بیمارستانی طی مدت زمان ۱۸ ماه با همکاری استان به ظرفیت البرز اضافه شده است.

وی با اشاره به اینکه در البرز تخت های فرسوده با قدمت بالای ۵۰ سال وجود دارد، تصریح کرد: در مدت زمان ۱۴ الی ۱۸ ماه توانسته ایم تخت های استاندارد را به ظرفیت استان اضافه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه احداث بیمارستان تن دادن به امر الهی است، گفت: درصدد ایجاد فضای مناسب درمانی بیشتر در استان هستیم.

درفشی در پایان بیان کرد: طی این مدت سه دانشکده داروسازی، دندانپزشکی و پرستاری در البرز احداث شده و دو دانشکده دیگر در دستور کار است.