پاکستان تمام نهادهای وابسته به «فتح الله گولن» را تعطیل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «صادق بابر» سفیر ترکیه در اسلام آباد در گفتگو با رسانه ها گفت: ترکیه از همه کشورهای دوست خواسته است نهادهای وابسته به «فتح الله گولن» را تعطیل کنند ما از اسلام آباد توقع داریم که نهادهای وابسته به وی را تعطیل اعلام کند.

وی در ادامه افزود: دولت ترکیه شواهد و مستندای در دست دارد که نشان می دهد «فتح الله گولن» در کودتای نافرجام ترکیه دست داشته است.

وی در ادامه تصریح نمود: سازمانها و نهادهای وابسته به فتح الله گولن از چند دهه گذشته در پاکستان فعالیت دارند. ۲۱ مدرسه، یک انجمن مولانا شناسی و یک مرکز گفتگوی فکری و فرهنگی وابسته به «فتح الله گولن» در پاکستان وجود دارند که باید دولت اسلام آباد فعالیت آنها را متوقف سازد.

وی در ادامه تاکید کرد: پارلمان ترکیه طرح وضعیت فوق العاده در این کشور به تصویب رساند اما برخی کشوری های غربی نسبت به این اقدام ترکیه واکنش نشان دادند در حالیکه دولت فرانسه نیز مدت زمان وضعیت فوق العاده را در این کشور افزایش داده است.

لازم به ذکر است «فتح الله گولن» یکی از منتقدان دولت ترکیه بشمار می رود که در آمریکا بسر می برد و دولت آنکار مدعی است که وی در کودتای نافرجام اخیر در این کشور دست داشته است و از دولت آمریکا خواسته است فتح الله گولن را به ترکیه تحویل دهد.