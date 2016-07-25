خبرگزاری مهر، گروه سیاست: همایش جهانی جامعه مدنی FSM به عنوان بزرگترین گردهمایی جوامع مدنی، هرساله با حضور هزاران فعال حوزه اجتماعی و نهادهای مدنی برگزار می شود.

طی سالهای گذشته این گردهمایی مدنی در پورته الگره، تونس و سارایوو برگزار شده است که همه ساله فعالان مدنی ایران با هدف مشارکت در حل مسائل بین المللی و اشتراک نظر با سایر ملتهای جهان در این گردهمایی جهانی شرکت کردند.

این گردهمایی جهانی امسال با عنوان همایش ۲۰۱۶ مونترال در کانادا برگزار می شود و طبق روال سابق فعالان مدنی ایران برای حضور بعد از دریافت دعوتنامه آماده حضور شدند این درحالی است که به رقم ارسال دعوتنامه از سوی دبیرخانه همایش fsm، دولت کانادا از صدور روادید برای فعالان مدنی ایران خودداری کرده است.

البته فعالان مدنی مردم نهاد که هیچ وابستگی به دولت نداشته و فعالیت های مدنی خود را در قالب NGO انجام می دهند برای دریافت روادید نسبت به عدم وجود سفارت کانادا به سفارت این کشور در آنکارا مراجعه کردند. از این رو ضمن دریافت مدارک از فعالان ایرانی که برای حضور در این همایش از آنها دعوت به عمل آمده است و انجام تمام امور قانونی از جمله انگشت نگاری در استانبول ترکیه، کنسولگری کانادا در ترکیه از صدور روادید برای ایرانیان خودداری کرده است.

این اقدام کانادا البته با اعلام دلایلی مختلف از جمله نبودن هدف مشخص برای سفر و یا مواردی که در ارتباط با حضور فعالان جامعه مدنی نیست و بیشتر مربوط به کسانی است که قصد مهاجرت و یا تفریح و یا سایر موارد همچون نداشتن رابطه خانوادگی مستحکم در ایران اعلام شده است.

از این رو فعالان مدنی ایرانی در واکنش به اقدام کنسولگری کانادا در آنکارا به نامه ای به سفیر کانادا در ترکیه ضمن اعلام مراتب اعتراض خود عنوان کردند: حضور فعالان جامعه مدنی ایران در این همایش مطابق سنوات گذشته که در سایر کشورها برگزار گردیده است (مانند ۲۰۱۲ برزیل- ۲۰۱۳ تونس- ۲۰۱۵ تونس) یک روال معمول بوده و این جمع نه قصد ماندن و اقامت در کانادا را دارند و نه در تلاش برای مهاجرت هستند بلکه درصددند دغدغه های جامعه مدنی ایران در مورد مسایل بین المللی را به همنوعان خود در سراسر جهان منتقل نمایند.

در این نامه تاکید شده است انتظار این است که دولت کانادا که خود دارای نهادهای مدنی قوی و مشوق فعالیتهای سازمانهای غیردولتی در عرصه های بین المللی است و همواره مدعی حمایت از اینگونه فعالیتها است در مورد صدور ویزا برای جمعی از فعالان جامعه مدنی ایران همکاری و مساعدت بیشتری به عمل آورد و صدور ویزا برای این افراد نباید مانند روال عادی سایر هموطنان عزیز که قصد تفریح، مهاجرت، دیدار اقوام و یا سایر ... را دارند صورت گیرد.

فعالان مدنی ایران همچنین برای پیگیری این اقدام سلیقه ای دولت کانادا نامه ای به کمیته اجرای همایش جهانی جامعه مدنی ارسال کرده و در آن برای جلوگیری از برخوردهای گزینشی خواستار انجام اقدامات موثر از سوی این کمیته شدند تا از این طریق زمینه حضور سازمانهای غیردولتی ایرانی در مونترال به عمل فراهم شده تا اجتماع باشکوه نهادهای مدنی و فعالان این عرصه با نقصان عدم حضور ملتهای انقلابی روبرو نشود.

درحالیکه در ماه های اخیر با شکست دولت تندرو قبلی و روی کار آمدن دولت جدید در کانادا، گمانه ها حکایت از تقویت روابط دو کشور و برقراری ارتباطات دیپلماتیک داشت اینگونه اقدامات آنهم در برخورد با گروه های مردمی شاید نشانه هایی از کم رنگ شدن امید به تحول در روابط تهران-اتاوا باشد.