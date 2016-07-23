اختصاص ۵ پنج میلیارد تومان برای ساماندهی شبکه فاضلاب سبزوار

رمضانعلی سبحانی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین گام برای تامین آب شرب کشور، تأمین ۱۰ میلیارد دلار برای جلوگیری از برون رفت آب‌های مرزی است که رهبر معظم انقلاب دستور آن را صادر کردند.

وی ادامه داد: مطالعات نشان می‌دهد که برای جبران کم‌آبی در کشور باید به دنبال یک منبع آبی پایدار باشیم تا در مسائل خاص دچار مشکل نشویم و در این موضوع دو راهکار پیش روی ما است،‌ راهکار اول آن‌که از کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان انتقال آب به کشور انجام شود که به این امر ردیف اعتباری ۵۰ میلیارد تومانی تخصیص یافته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: راهکار دیگر نیز استفاده از ظرفیت‌های داخل کشور از جمله بحث انتقال آب از دریای عمان و دریای خزر است که این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفته و باید دید مطالعات نهایی در این بخش به چه نتیجه‌ای می‌رسد.

سبحانی‌فر با اشاره به اینکه با بروز خشکسالی و کاهش آب سفره‌های زیرزمینی، مسئله کمبود آب در سبزوار روز به روزحادتر می‌شود، گفت: در یکسال اخیر در اوج شرایط نامناسب اقتصادی در کشور، حجم مخزن آب سبزوار حدود ۱۶۰ لیتر بر ثانیه افزایش پیدا کرد، اگر چه با توجه به رشد جمعیت و کویری بودن این شهرستان نیاز به ۱۴۰ لیتر آب بود.

وی ادامه داد: در مورد مشکل آب شرب منطقه ششتمد نیز خط عملیات اجرایی خط انتقال آب انجام شده، همچنین چاه حفر و مخزن اولیه نیز آماده و حدود ۱۵ کیلومتر از بخش مسیر روداب نیز لوله‌گذاری شده است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس افزود: به لحاظ اینکه در شهر ششتمد دچار مشکل نشویم، مجوز چاه ۷ لیتر بر ثانیه در محل نیز صادر شده تا به مخزن اصلی متصل شود و با این کار مشکل کمبود آب منطقه برای چندین سال حل خواهد شد، خط انتقال آب ششتمد نیازمند ۷ میلیارد تومان اعتبار است که این مبلغ از منابع ملی پرداخت می‌شود.

سبحانی‌فر با اشاره به مشکل فاضلاب سبزوار نیز اظهار کرد: این مسئله در سبزوار به دو بخش بحرانی و مناطق نوپا و حاشیه تقسیم می شود که بایستی به فاضلاب اصلی شهر متصل شوند.

وی اظهار کرد: امسال از محل اعتبارات کشوری، پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای ساماندهی شبکه فاضلاب سبزوار تخصیص یافته است.

نماینده مردم سبزوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سبزوار از قدیم دارای رشته‌های قنات متعددی است که از مرکز شهر در حال عبور بوده است اما به مرور زمان و با توسعه شهرنشینی و شروع ساخت‌وسازها، این قنات‌ها تخریب شد.

سبحانی فر با تاکید بر اینکه مرکز شهر سبزوار از مهمترین مناطق بحرانی فاضلاب است، گفت: در سال گذشته با رئیس سازمان بحران کشور جلساتی برگزار شد و اعتباراتی نیز برای این نقطه بحرانی سبزوار اختصاص یافت .

وی با تأکید بر اینکه این اعتبارات کافی نیست، افزود: باید از ستاد بحران و سازمان مدیریت پیگیر دریافت اعتبارات بیشتر باشیم تا قنات نقطه مرکزی شهرستان سبزوار را ساماندهی و آب‌های زیر زمینی را قبل از اینکه بحرانی ایجاد شود، از هسته مرکزی شهر به نحوی جمع آوری کنیم.