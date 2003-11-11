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۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۲۱:۲۰

عصر امروز با حضور رئيس جمهوري :

از خادمان قرآن كريم تجليل به عمل آمد

در مراسم بازديد رئيس جمهور از يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم از خادمان برگزيده هيات داوران اين نمايشگاه توسط رئيس جمهوري و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تجليل بعمل آمد.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر فهرست خادمان برگزيده دهمين دوره انتخابات نمايشگاه بين المللي قرآن كريم به شرح ذيل مي باشد:
آيت الله آصفي رئيس مجمع جهاني اهل بيت براي تاليف كتب قرآني

حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسم خادم قرآن كريم
 بخش بانوان: زينب السادات همايوني بخش رسالت نهادهاي قرآني : وزارت آموزش و پرورش


بخش مساجد كشور: محمد رضا حشمتي براي تلاوت آيات نور


بخش هنرهاي سنتي: علي اصغر شعرباف براي ساخت و مرمت مساجد و بناهاي سنتي
بخش هنر خوشنويسي: جليل رسولي براي كتابت قرآن كريم
بخش نشر: انتشارات مبين


بخش توليد نرم افزارهاي قرآني: آقاي سقفيان


بخش نرم افزار آموزشي: نرم افزار دبستان قرآن به آقاي محمد مجد
بخش ترجمه قرآن به زبان روسي : خانم ايمان والريا
بخش ترجمه عربي: فريد عبدالرحيم العلي



کد مطلب 37209

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