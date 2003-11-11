از خادمان قرآن كريم تجليل به عمل آمد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر فهرست خادمان برگزيده دهمين دوره انتخابات نمايشگاه بين المللي قرآن كريم به شرح ذيل مي باشد:
آيت الله آصفي رئيس مجمع جهاني اهل بيت براي تاليف كتب قرآني
حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسم خادم قرآن كريم
بخش بانوان: زينب السادات همايوني بخش رسالت نهادهاي قرآني : وزارت آموزش و پرورش
بخش مساجد كشور: محمد رضا حشمتي براي تلاوت آيات نور
بخش هنرهاي سنتي: علي اصغر شعرباف براي ساخت و مرمت مساجد و بناهاي سنتي
بخش هنر خوشنويسي: جليل رسولي براي كتابت قرآن كريم
بخش نشر: انتشارات مبين
بخش توليد نرم افزارهاي قرآني: آقاي سقفيان
بخش نرم افزار آموزشي: نرم افزار دبستان قرآن به آقاي محمد مجد
بخش ترجمه قرآن به زبان روسي : خانم ايمان والريا
بخش ترجمه عربي: فريد عبدالرحيم العلي
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