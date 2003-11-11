از خادمان قرآن كريم تجليل به عمل آمد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر فهرست خادمان برگزيده دهمين دوره انتخابات نمايشگاه بين المللي قرآن كريم به شرح ذيل مي باشد:

آيت الله آصفي رئيس مجمع جهاني اهل بيت براي تاليف كتب قرآني





حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسم خادم قرآن كريم

بخش بانوان: زينب السادات همايوني بخش رسالت نهادهاي قرآني : وزارت آموزش و پرورش







بخش مساجد كشور: محمد رضا حشمتي براي تلاوت آيات نور





بخش هنرهاي سنتي: علي اصغر شعرباف براي ساخت و مرمت مساجد و بناهاي سنتي

بخش هنر خوشنويسي: جليل رسولي براي كتابت قرآن كريم

بخش نشر: انتشارات مبين







بخش توليد نرم افزارهاي قرآني: آقاي سقفيان







بخش نرم افزار آموزشي: نرم افزار دبستان قرآن به آقاي محمد مجد

بخش ترجمه قرآن به زبان روسي : خانم ايمان والريا

بخش ترجمه عربي: فريد عبدالرحيم العلي







