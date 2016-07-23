«بنیاد آموزه فراگیر دانش» نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، کتاب «بنیاد آموزه‌ فراگیر دانش» نوشته‌ یوهان گوتلیب فیشته با ترجمه‌ سیدمسعود حسینی به تازگی توسط انتشارات حکمت منتشر شده و نشست نقدو بررسی آن روز سه شنبه ۵ مرداد در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

فلسفه‌ فیشته در سیر ایده‌آلیسم آلمانی پس از فلسفه‌ نقدی کانت نقشی اساسی ایفا کرد. این کتاب مشهورترین اثر فیشته است و دو درآمدی که او بعدها به آن اضافه کرد، پرتوی روشنگری بر نظام او انداخت. این اثر بنیاد نظام فلسفی فیشته در دوره‌ ینا (۱۷۹۹ ـ ۱۷۹۴) را که از جمله شامل فلسفه‌ دین، فلسفه‌ اخلاق، فلسفه‌ حق و ... است تشکیل می‌دهد. نظامی که تاثیری شگرف بر سیر اندیشه‌ سه تن از بزرگ‌ترین فیلسوفان آلمانی، هگل و شلینگ و شوپنهاور، نهاده است.

نشست هفتگی شهر کتاب روز سه‌شنبه ۵ مرداد از ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «بنیاد آموزه‌ فراگیر دانش» اختصاص دارد که با حضور سیدمحمدرضا بهشتی، میثم سفیدخوش و سید مسعود حسینی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می شود.