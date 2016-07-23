۹۱۴ اصله چوب قاچاق درصومعه سرا کشف و ضبط شد

جمشید نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کشف و ضبط ۹۱۴ اصله چوب قاچاق درشهرستان صومعه سرا، اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری یگان حفاظت منابع طبیعی و گشت نیروی انتظامی شهرستان موفق به کشف این میزان از چوب قاچاق شدند.

وی گفت: این چوب ها از انواع گرد بینی راش، گرد کاتین، توسکا، افرا، لی لیکی، خرمندی و صنوبر هستند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری صومعه سرا حجم کل ۹۱۴ اصله چوب قاچاق را ۲۲ متر مکعب عنوان و خاطرنشان کرد: این چوب ها در مناطق ضیابر، بهمبر، صومعه سرا، گوراب زرمیخ کشف شده اند.

وی با اشاره به دستگیری هفت فرد متخلف در این خصوص، تصریح کرد: ارزش ریالی این میزان چوب قاچاق کشف شده سه میلیون تومان بوده که در مزایده حضوری در اداره منابع طبیعی به فروش رسیده است.

نعمتی در ادامه با بیان اینکه قاچاق چوب به منابع طبیعی جنگل ها خسارت جبران ناپذیری وارد می کند، اظهار کرد: منابع طبیعی سرمایه ملی محسوب شده و برای حفاظت از آن باید تلاش بیشتری شود.

وی تأکید کرد: برای حفاظت از منابع طبیعی و جنگل ها علاوه بر فرهنگ سازی و مشارکت اقشار مختلف مردم باید با متخلفان و متجاوزان به حریم منابع طبیعی و جنگل ها به شدت برخورد کرد.

به گفته این مسئول همچنین در این گشت ها مأمورین یگان حفاظت منایع طبیعی موفق به کشف سه استر هیزم معادل۱.۸۰متر مکعب چوب شده اند.