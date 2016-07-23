شاهد تغییر الگوی مصرف مواد مخدر هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رحمان دوست افزود: مواد مخدر صنعتی و شیمیایی نسبت به سالهای گذشته به راحتی در دسترس نوجوانان و جوانان قرار دارد و شبکه های اجتماعی غیرمجاز نیز بر این موضوع بیشتر دامن می زنند.



وی اضافه کرد: با توجه به تلاش گسترده پلیس مبارزه با مواد مخدر، مافیای خونخوار مواد مخدر هر روز با نام و شکل جدید این مواد را به بازار عرضه می کند در حالیکه مواد پایه در مخدرها از جمله روانگردانها یکی است.



این کارشناس ارشد آسیب های اجتماعی افزود: افزودن سیلیکون و چنته (لوله بازکن ) به شیشه باعث شده شاهد زخم‌های بسیار شدید روی پوست، جنون آنی، ایست قلبی ،توهم شدید و کوری در مصرف کنندگان باشیم.



رحمان‌دوست ، تبلیغات دروغ شبکه های ماهواره ای را آفت بزرگی دانست که این روزها بر افکار نوجوانان و جوانان سایه افکنده و اظهار کرد: به عنوان مثال داروهای لاغری که ۷۵ درصد آنها حاوی شیشه است، این روزها از شبکه های ماهواره ای تبلیغات گسترده ای می شود و به همین دلیل باعث افزایش زنان معتاد شده است.



رحمان دوست در ادامه، بهترین روش پیشگیری از اعتیاد و مبارزه اجتماعی با مواد مخدر را اطلاع رسانی ،آموزش ، بالا بردن مهارتهای زندگی و نه گفتن ، یادآوری خطرات اعتیاد و ارایه تفریحات و ورزشهای رایگان و ارزان در افزایش نشاط اجتماعی و پر کردن اوقات فراغت عنوان کرد.



وی افزود: نشاط اجتماعی از مهمترین رکن هایی است که مسوولان نهادهای مختلف و دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر باید به آن توجه و در جهت فراهم کردن بسترهای دسترسی آحاد مردم به این ابزار و وسایل نشاط اجتماعی تلاش کنند.



استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه بی انگیزه بودن نوجوانان و جوانان را به مصرف مواد مخدر می کشاند، گفت :وقتی استفاده از امکانات ورزشی و تفریحات سالم و مفید برای همه بصورت یکسان فراهم شود دیگر افکار ذهنی به سمت مصرف مواد مخدر سوق پیدا نمی کند.



رحمان دوست تصریح کرد: در زمینه کنترل و مقابله باید به این مسئله توجه داشت که معتادان بهبود یافته وقتی بعد از ترک اعتیاد به چرخه جامعه باز می گردند باید جامعه و خانواده آنان را بپذیرد.



این کارشناس ارشد آسیب های اجتماعی ، اشتغالزایی و کارآفرینی را برای جلوگیری از ورود معتادان به سمت مواد مخدر و پیشگیری از آلوده شدن سایر افراد جامعه به دام اعتیاد بسیار مهم دانست و تصریح کرد: در امر اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر باید این امورتحقق یابد