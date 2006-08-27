ايران پيوسته در جهت منافع كلي لبنان و نه يك جريان خاص حركت مي كند / طرح خاورميانه جديد آمريكا در جنوب لبنان دفن شد

نوار الساحلي در گفتگو با خبرنگار اعزامي مهر به لبنان در محل پارلمان اين كشور با بيان اين مطلب درباره علت جنگ افروزي رژيم صهيونيستي در لبنان اظهار داشت: اين جنگ در ظاهر عليه حزب الله و مقاومت لبنان بود و دشمن به بهانه اسارت دو نظامي خود، اين جنگ را به راه انداخت وآن را پاسخي به اسارت اين دو نظامي خود اعلام كرد.



وي افزود:اما در حقيقت هيچ انسان عاقلي نتوانست متقاعد شود كه جنگ اسرائيل، پاسخي به اقدام حزب الله در اسير كردن دو نظامي اسرائيلي باشد، بلكه همانطور كه رسانه ها نيز اعلام كردند،اين جنگ، يك برنامه از پيش طراحي شده و جنگي تمام عيار عليه لبنان بود و چه بسا اسارت دو نظامي صهيونيست، زمان وقوع اين جنگ را تسريع بخشيد و اين مسئله(اسارت دو نظامي) دشمن را غافلگير كرد و مجبور شد وارد جنگي شود كه براي آن آماده نشده بود.



وي درباره ادعاي برخي جريانها و كشورها كه اين جنگ را به سبب اقدام حزب الله در اسير كردن دو نظامي صهيونيست دانستند، اظهار داشت : شما صحنه هاي تخريب گسترده خانه هاي مردم و تاسيسات زيربنايي، پلها، مدارس و ديگر مراكز عمومي را مشاهده مي كنيد، بنابراين نمي توان گفت كه اين جنگ واكنشي به اقدام حزب الله است، بلكه جنگي تمام عيار عليه تمام لبنان و چه بسا منطقه بود.



به گفته الساحلي، همانگونه كه كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا گفته بود، خاورميانه جديد ايجاد خواهد شد، تمام زنان و كودكان و پيران كه به خاك و خون كشيده شدند، آثار و نشانه هاي خاورميانه جديد آمريكا بود، اما با ياري خدا، اين طرح شكست خورد و طرح خاورميانه جديد آمريكا در جنوب لبنان با مجاهدتها و شجاعتهاي بي نظير رزمندگان درجبل عامل، بيت جبيل، مارون الرس و ديگر مناطق شكست خورد و در آنجا دفن شد.



نماينده پارلمان لبنان تاكيد كرد: اكنون خاورميانه جديدي نه مطابق خواسته آمريكا، بلكه به دست تواناي مقاومت اسلامي در حال شكل گيري است .



عضو فراكسيون حزب الله در پارلمان لبنان درباره خسارتهايي كه ارتش رژيم صهيونيستي به لبنان وارد كرد، گفت : اسرائيل دراين جنگ، تاسيسات زيربنايي، منازل و پل ها را تخريب كرد، حدود 1500 شهروند بيگناه را شهيد و بيش از 4 هزار تن را مجروح كرد و تعداد بسيارزيادي را نيز بي خانمان كرد، در اين جنگ ما شاهد نازيسم و فاشيسم جديد عليه لبنان از سوي رژيم صهيونيستي بوديم، اين رژيم در حالي ازنازيسم سخن مي گويد، كه خود وحشيانه تر و بي رحمانه تر از نازي ها مرتكب جنايات تروريستي سازمان يافته در لبنان شد.



الساحلي در پاسخ به اين سوال مهر كه پس از تصويب قطعنامه 1701 كه بر استقرار ارتش لبنان درجنوب اين كشور تصريح مي كند، آيا ميان ارتش و حزب الله هماهنگي وجود دارد؟ اظهار داشت : ما بخشي از دولت لبنان هستيم و دو وزير در كابينه داريم، و هر تصميمي كه دولت بگيرد، مورد بررسي قرار مي گيرد، ارتش، ملي و داراي عقيده ملي است و ما هرگز در مقابل تصميم استقرار ارتش در جنوب لبنان نخواهيم ايستاد، اما برخي تلاش مي كنند تا ميان ارتش و مقاومت مشكلاتي را ايجاد كنند، اما نمي توانند به خواسته هاي خود دست پيدا كنند.



وي درباره اين سوال مهر كه آيا مقاومت به ارتش كمك خواهد كرد؟ پاسخ داد: قطعا هيچ مشكلي وجود ندارد، ما پيش از جنگ ويرانگر اخير، در ميز گفتگوهاي داخلي، استراتژي دفاع و شيوه هماهنگي ميان ارتش و مقاومت را بررسي مي كرديم و ارتباط ميان مقاومت ملي و دولت و ارتش به وجود آمده است و اين مسئله بار ديگر در گفتگوهاي ملي بررسي خواهد شد، در هر حال بايد ميان مقاومت و ارتش لبنان، ارتباط و هماهنگي وجود داشته باشد.



الساحلي درباره تلاش برخي جريانها و كشورها براي خلع سلاح حزب الله گفت : برخي اعتقاد دارند كه مقاومت از بين خواهد رفت و حزب الله خلع سلاح خواهد شد، در حالي كه اين يك توهم است، زيرا جنگ افروزي اخير رژيم صهيونيستي، ضرورت وجود مقاومت و سلاح را مورد تاكيد قرار داد، زيرا دشمن فقط زبان زور را مي فهمد.

وي درباره دلايل واقعي جنگ اخير اظهار داشت :بهترين پاسخ، اظهارات سران دشمن صهيونيستي است، وزير امور خارجه اين رژيم غاصب به هنگام ديدار با سولانا به صراحت گفته بود كه اسرائيل و آمريكا به دنبال ايجاد خاورميانه جديد هستند.



الساحلي افزود: صهيونيستها نقشه هايي را در آمريكا براي ترسيم خاورميانه جديد و براي حمله به نيروهاي مانع و مقاوم در برابر اين طرح قرار دادند، اما مقاومت در لبنان اين طرح را نقش برآب و متلاشي كرد.اما قطعا آمريكا و اسرائيل ساكت نخواهند ماند و چه بسا به شيوه هاي ديگر از جمله سياسي يا امنيتي براي دستيابي به اهدافي كه در جنگ نتوانستند به دست آوردند، تلاش كنند.

رزمندگان حزب الله با تعداد اندك خود توانستند ارتش مجهز اسرائيل را شكست داده و زمين گير كنند و اين رژيم هرگز ضربات مقاومت را در جنوب از ياد نخواهد برد.



الساحلي درباره موضع حزب الله درمورد استقرار نيروهاي بين المللي در جنوب و تركيب آنها اظهار داشت : قطعا ما ملاحظات متعددي در مورد قطعنامه 1701 داريم، ما موافق شركت دولتهايي كه از رژيم اسرائيل حمايت كردند و با اين رژيم معاهده هاي نظامي امضا كرده اند، در قالب نيروهاي سازمان ملل نيستيم، ما هنگامي كه اين مسئله در دولت و پارلمان بررسي شود، نظرات خود را بيان خواهيم كرد.



خبرنگار مهر سوال كرد كه در بازديد از روستاهاي جنوب لبنان، مردم برخي روستاها ازوضعيت كمك رساني ناراضي بودند، كه الساحلي پاسخ داد : متاسفانه تا اين ساعت، دولت لبنان در اين زمينه عمل نكرده است، ما هيچ گونه عذري را نخواهيم پذيرفت، دولت بايد از همان روزهاي توقف حملات رژيم صهيونيستي، آماده مي بود، اسرائيل آتش بس را رعايت نمي كند و همچنان حريم هوايي و دريايي لبنان را نقض مي كند و در مزارع شبعا نيز به روي شهروندان لبناني آتش گشوده است، دولت بايد از همان روزهاي اول آماده مي شود، تصميمات زيادي گرفته شده است، اما در عمل اقدامي انجام نشده است.



وي گفت: اميدواريم كه دولت لبنان به وظيفه خود عمل كند، حزب الله عملا كار امدادرساني را آغاز كرده است و سازمانهاي بشردوستانه نيز در اين زمينه كمك مي كنند، اما لازم است دولت دراين زمينه به مسئوليت خود عمل كند.



حزب الله از همان روزهاي توقف جنگ، پرداخت كمك به متضررين را براي اجازه منزل و خريد وسايل زندگي آغاز كرده است، اما ميزان آن چندان زياد نيست، و انشاء الله با كمك همه دولتهاي اسلامي، روند بازسازي مناطق تخريب شده به زودي آغاز خواهد شد.

الساحلي درباره اتهامات عليه ايران مبني بر دخالت در امور داخلي لبنان اظهار داشت : ما اميدواريم كه كشورهايي مانند ايران دخالت كنند، زيرا ايران از معدود كشورهايي است كه به طور مثبت در لبنان دخالت مي كند و از مقاومت دفاع مي كند، اين كشور نقش مهمي در پيروزي مقاومت در سال 2000 و 2006 داشت ، نقش ايران پيوسته در جهت منافع ملي لبنان و نه درجهت منافع يك گروه خاص بوده است، ايران تنها از حزب الله دفاع نمي كند، بلكه از منافع كلي لبنان حمايت مي كند، اما كشورهاي غربي به ويژه آمريكا و اسرائيل پيوسته با بهانه هاي واهي مدعي مي شوند، ايران در لبنا دخالت مي كند و جنگ اخير را جنگ ايران و سوريه با اسرائيل تبليغ مي كردند، ما مي گوييم كه ايران چه منافعي در شهادت زنان و كودكان در لبنان داشته است، ايران دائما نقش مثبت ايفا مي كند و ما افتخار مي كنيم كه ايران پيوسته از لبنان حمايت مي كند.



وي افزود: متكي وزير امور خارجه ايران به هنگام بازديد از لبنان گفته بود كه ايران از هر تصميمي كه مورد اجماع همه لبناني ها باشد، حمايت مي كند، بنابراين اتهام دخالت ايران در امور لبنان هيچ پايه و اساسي ندارد.



خبرنگار مهر از الساحلي پرسيد كه آمريكا ادعا مي كند،ايران از حزب الله حمايت تسليحاتي مي كند كه وي پاسخ داد: آنها درحالي ايران را متهم مي كنند كه خود در مقابل ديدگان جهانيان، بمبهاي هوشمند و خوشه اي به اسرائيل اهدا مي كنند، شما ضاحيه و جنوب لبنان را ديديد كه تمام مناطق خراب شده با بمبهاي اهدايي آمريكا و جنگنده هاي اف 16 و تانكهاي اين كشور صورت گرفته است.



وي با اشاره به نقش اصلي آمريكا در بروز جنگ اخير گفت : در آغاز جنگ، صهيونيستها خواهان آتش بس بودند، اما كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا با آن مخالفت كرد، لذا جنگ، جنگ آمريكا عليه لبنان بود.



اين نماينده فراكسيون حزب الله در پارلمان لبنان درباره مسئله استقرار نيروهاي بين المللي در مرزهاي لبنان وسوريه اظهار داشت : مسئله استقرار ارتش لبنان چه بسا مشكلي را ايجاد كند، اما حضور نيروهاي كشورهاي ديگر با حاكميت لبنان مرتبط است و اين مسئله به دولت لبنان ارتباط ندارد و بايد با اجماع همه گروههاي لبناني صورت گيرد.

الساحلي افزود: تا زماني كه مسئله اكثريت و اقليت در ميان باشد، مسئله اجماع دشوار خواهد شد، متاسفانه برخي تلاش مي كنند از مسئله اكثريت سوء استفاده كنند كه اين مسئله مشكلاتي را براي لبنان به وجود آورده است.

وي درباره دستاوردهاي جنگ اخير براي لبنان گفت: اين اولين باري بود كه از زمان شكل گيري رژيم نامشروع اسرائيل در سال 1948، ارتش اين رژيم شكست مي خورد، موجوديت اين رژيم غاصب بر اساس زور و خشونت قرار گرفته است، اين رژيم قدرتمندترين ارتش را در منطقه در اختيار دارد، اما مقاومت توانست آن را شكست دهد، لذا ما در آينده خواهيم ديد كه بسياري از يهوديان به كشورهايشان برمي گردند، ما ضد يهوديان نيستيم،بلكه مخالف صهيونيستها هستيم، اسرائيل به زور سرزمين فلسطين را غصب كرده است.همانگونه كه سيدحسن نصرالله دبيركل حزب الله گفته است، پيروزي مقاومت، دلايل استراتژيكي بسيار داشته است و به اعتقاد من نتايج اين جنگ در آينده اي نزديك روشن خواهد شد.



نماينده فراكسيون حزب الله درباره تهديدهاي صهيونيستها براي جنگ افروزي مجدد در لبنان اظهار داشت : ارتش اسرائيل درجنگ اخير مفتضحانه شكست خورد، آنها نمي توانند اين شكست را هضم و جبران كنند، لذا تلاش مي كنند براي خود پيروزي واهي و خيالي ايجاد كنند، به اعتقاد من، دشمن صهيونيستي پس از شكست مفتضحانه در لبنان، هرگز ماجراجويي ديگري را تكرار نخواهد كرد، اما ما در هر حال آماده و هوشياريم.



وي درباره اصرار جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا براي تصويب قطعنامه جديد در شوراي امنيت براي خلع سلاح حزب الله گفت : آمريكا و اسرائيل نتوانستند در جنگ اخير به آنچه مي خواستند، برسند، لذا آنها تلاش مي كنند با تصويب قطعنامه جديد با سوء استفاده از ارگانهاي بين المللي،ناكامي خود را درجنگ اخير جبران كنند و آنچه را كه اسرائيل در صحنه جنگ نتوانست به دست آورد، در عرصه سياسي كسب كند.



الساحلي درباره مواضع برخي گروههاي لبناني درباره مقاومت وسلاح حزب الله اظهار داشت : حزب الله تصميم گرفته است وارد چنين بحث وجدلهايي نشود، ما اعتقاد داريم يك شبه اجماع مبني بر اينكه جنگ اخير، جنگ عليه لبنان و نه حزب الله بود، وجود دارد و استقبال همه مردم لبنان از آوارگان وجود اين اجماع و وحدت داخلي را نشان داد.



وي خاطر نشان كرد: اما بدون شك برخي انسانهاي ضعيف همچنان براي ايجاد شكاف و دودستگي ميان مقاومت و مردم لبنان تلاش مي كنند، اما ما اميدواريم كه اين جنگ آغاز صفحه جديدي در لبنان باشد و اندك كساني كه به آمريكا اميد بسته اند، بايد از اين كشور قطع اميد كنند و بدانند كه آمريكا تنها به منافع خود و رژيم صهيونيستي مي انديشد و مقاومت نيز هرگز در دام فتنه انگيزي دشمنان نخواهد افتاد.