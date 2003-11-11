دو حمله جداگانه به نيروهاي اشغالگر آمريكايي در شهر الرمادي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، افراد ناشناس با گلوله خمپاره مقر نيروهاي آمريكايي را در قصر شمالي هدف قرار دادند و دومين حمله به نيروهاي آمريكايي در ورودي شهر الرمادي در شرق هدف قرار گرفت كه به دنبال آن نيروهاي آمريكايي اقدام به تيراندازي به سوي مواضع آنها كردند .

هنوز ازميزان تلفات وخسارات وارده به نيروهاي آمريكايي گزارشي دريافت نشده است. اين درحالي است كه نظاميان آمريكايي امروز با حمله به منازل عراقي ها درشهر فلوجه يكي از بزرگان قبيله عشيره آل بوعيسي را به همراه 5 فرزندش دستگير كرده و به منطقه نامعلومي بردند .