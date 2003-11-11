  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۲۱:۱۰

امروز صورت گرفت

دو حمله جداگانه به نيروهاي اشغالگر آمريكايي در شهر الرمادي

نيروهاي اشغالگر آمريكايي امروز (سه شنبه ) در شهر الرمادي در دوعمليات جداگانه هدف گلوله خمپاره قرار گرفتند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، افراد ناشناس با گلوله خمپاره مقر نيروهاي آمريكايي را در قصر شمالي هدف قرار دادند و دومين حمله به نيروهاي آمريكايي در ورودي شهر الرمادي  در شرق هدف قرار گرفت  كه به دنبال آن نيروهاي آمريكايي اقدام به تيراندازي به سوي مواضع آنها كردند .
هنوز ازميزان تلفات وخسارات وارده به نيروهاي آمريكايي گزارشي دريافت نشده است. اين درحالي است كه نظاميان آمريكايي امروز با حمله به منازل عراقي ها درشهر فلوجه يكي از بزرگان قبيله عشيره آل بوعيسي را به همراه 5 فرزندش دستگير كرده و به منطقه نامعلومي بردند .

کد مطلب 37210

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها