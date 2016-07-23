تدوین ۸۲۰ هزار نفر ساعت آموزش مهارت شغلی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید طهرانیان امروز در یک نشست خبری با تشریح جدیدترین اقدامات و برنامه های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی شاغلان و جویندگان کار گفت: ۲۵ میلیون نفر ساعت آموزش در استان تهران به متقاضیان ارائه شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران اظهارداشت: فعالیت های سازمان فنی و حرفه ای کارگاهی است و بسیاری از مردم هنوز با فعالیت این سازمان آشنایی ندارند. به صورت کلی فنی و حرفه ای ارائه آموزش های مهارتی به کارجوان را با در اختیار داشتن تجهیزات روز دنبال می کند.

طهرانیان ادامه داد: امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده و بر همین اساس کارگروه اقتصاد مقاومتی را در راستای فعالیت ها و ماموریت های سازمان شکل داده‌ و با توجه به رسالت آموزشی خود، استانداردهای آموزشی را با مشارکت سایر دستگاها و اتحادیه‌های صنفی طراحی و تدوین خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: برپایی نمایشگاه ها و جشنواره های مختلف در سطح استان تهران و شهرستان ها به همراه برنامه های معرفی خدمات آموزش فنی و حرفه ای از جمله طرح هایی است که در در دستور کار داریم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران از حضور ۸۰ درصد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در نمایشگاه مهارت باغ موزه قصر خبر داد و گفت: در ۳ ماهه نخست سال جاری، ۶۸ هزار نفر ساعت آموزش ارائه شد و ما امسال آمادگی خود را برای ارائه ۸۲۰ هزار نفر ساعت آموزش در صنایع و کارخانجات اعلام کرده ایم. در عین حال، ۲۲ هزار نفر ساعت آموزش هم در روستاها برنامه ریزی شده است.