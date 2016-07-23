سمنان گزینه فدراسیون ووشو برای انجام مسابقات بین المللی جام پارس

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی نژاد پیش از ظهر شنبه در نشست مجمع عمومی سالیانه هیئت ووشو استان سمنان در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان، اظهار داشت: ووشو از رشته های مدال آور این استان محسوب می شود که توجه به آن می تواند به عنوان پتانسیل خوب محسوب شود.

وی تصریح کرد: با توجه به شعار سال به خوبی می توان دریافت که ورزش هم از جمله نهادهایی به شمار می رود که امروز نیازمند اعتبارات ویژه از طرف مسئولان است که این امر لزوم توجه بیش از پیش دستگاه های اجرایی در امر ورزش برای همدلی، یکپارچکی و معرفی ورزش ووشو به کل کشور و مطرح شدن آن در سطح جهانی را می طلبد.

رئیس فدراسیون ووشو افزود: کمبود اعتبارات مالی و حضور نیافتن ورزشکاران در رقابت های قهرمانی عمده دلایلی است که باعث شده امروز ورزش ووشو با وجود این امکانات حداقلی در جایگاه چهارم در میان فدراسیون های کشوری واقع شود که باید برای تخصیص بودجه ان فکری اندیشه شود.

علی نژاد با اشاره به برگزاری مسابقات بین المللی جام پارس، گفت: ششمین دوره این رقابت ها در حالی در حال برگزاری است که دو استان کرمانشاه و البرز برای برگزاری باشکوه این مسابقات درخواست داده اند که با توجه به جایگاه ورزش در سمنان این استان یکی از گزینه های ما برای انجام مسابقات این دوره محسوب می شود و باید همه ظرفیت ها و همه جوانب آن برای میزبانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

وی یادآور شد: ششمین دوره رقابت های مسابقات بین المللی جام پارس در بهار سال آینده برگزار می شود.

رئیس فدراسیون ووشو با اشاره به مسابقات جام جهانی تالو بیان داشت: چهار ورزشکار در این رقابت ها شرکت دارند که با توجه به جوان بودن جامعه ایران لزوم سوق دادن این قشر به سوی ورزش های همگانی و جهانی احساس می شود که باید با برنامه ریزی به این مهم دست یابیم چرا که همواره ثابت کردیم ورزشکاران ایرانی در کسب مدال همواره بر قله های افتخار می درخشند.

علی نژاد با اشاره به فعالیت های فدراسیون ووشو در سال جاری، افزود: این فدراسیون سال ۹۵ چهار مسابقه بین المللی شامل قهرمانی بزرگسالان آسیا از هشتم تا ۱۵ شهریور درتایوان، جوانان جهان چهارم تا ۱۰ مهر در بلغارستان، جام جهانی ساندا ۱۰ تا ۱۵ و جام جهانی تالو ۲۵ تا ۳۰ آبان در کشور چین را در برنامه دارد.