به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله نوروزی ظهر شنبه در دیدار با مردم روستای آبگرمک از توابع بخش مرکزی جم اظهار داشت: روستای آبگرمک از روستاهای فرهنگی شهرستان است و میزان مشارکت مردمی در آن نشان از همدلی و همبستگی خوب اهالی دارد.

وی با اشاره به نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به توانمندسازی روستاها افزود: طی سه سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در عرصه عمران روستایی صورت گرفته که روستای آبگرمک در این زمینه از روستاهای پیشرو شهرستان است هر چند تا رسیدن به وضعیت مطلوب و مورد انتظار نیاز به کار و تلاش جدی تر و بیشتر است.

نوروزی اضافه کرد: حضور در روستاها برای آشنایی بیشتر با مشکلات و ارتباط مستقیم مردم با مسئولان انجام می شود تا مسئولان نتایج عملکرد خود را در آیینه نگاه مردم ببینند.

تلاش برای رفع مشکلات مخابراتی

فرماندار شهرستان جم مشکل مخابرات را یکی از مشکلات مهم شهرستان و روستای آبگرمک برشمرد و ابراز داشت: مخابرات یکی از دغدغه های من است و از بدو حضور در شهرستان بهبود وضعیت زیرساخت ها را با جدیت پیگیری کرده ام.

نوروزی تصریح کرد: مشکل مخابرات مشکل امروز و دیروز نیست بلکه مشکل چندین و چند ساله شهرستان است و طی یک سال اخیر اقدامات برای رفع برخی از مشکلات انجام شده که امیدواریم گام به گام بتوانیم مشکلات را مرتفع کنیم.

توسعه زیرساخت‌های ورزشی

وی تکمیل سالن ورزشی روستای آبگرمک را از اولویت های شهرستان در حوزه روستایی دانست و افزود: عملیات اجرایی این سالن ورزشی با اعتبارات ملی آغاز شده و لذا فقط از طریق اعتبارات ملی باید تکمیل شود.

نوروزی اضافه کرد: در سال گذشته اعتباری ملی در این خصوص مصوب شد که به علت عدم تخصیص اعتبارات ملی این پروژه تکمیل نشد و امیدواریم در سال جاری با اختصاص اعتبار مورد نیاز شاهد افتتاح این پروژه باشیم.

بهبود وضعیت اشتغال

فرماندار جم موضوع اشتغال را از مباحث مهم و کلیدی کشور دانست و خاطر نشان ساخت: بخش مهمی از مشکل اشتغال به سیاست گذاری های کلان مرتبط است و بخشی نیز با پیگیری و تلاش در منطقه قابل حل است.

وی افزود: قطعا مشکل اشتغال از طریق ظرفیت های استخدام دولتی قابل حل نیست و جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی باید کارآفرینی را مورد توجه جدی قرار دهند چرا که حل مشکل اشتغال، کلید حل بسیاری از مشکلات دیگر جامعه است.

نوروزی اظهار داشت: هم اکنون در زمینه کارآفرینی در روستاها، حمایت های خوبی از سوی دولت صورت می گیرد که لازم است در این زمینه اطلاع رسانی لازم به مردم صورت گیرد.

وی هم چنین از پیگیری برای حل مشکل آنتن دهی دیجیتال در این روستا خبر داد.