تقويت صندوق تعاون حوزه هاي علميه / ارائه گزارش هاي منظم فعاليت هاي دفتر برنامه ريزي و نظارت به شوراي عالي حوزه

"حجت الاسلام ساجدي" - رئيس دفتر برنامه ريزي و نظارت مركز مديريت حوزه علميه خواهران در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر گفت: دفتر برنامه ريزي و نظارت مركز مديريت حوزه علميه خواهران به عنوان يكي از شئون مديريت مركز با سه مديريت "برنامه و بودجه" ، "نظارت و ارزشيابي" و "آمار و اطلاعات" وظايف خود را انجام مي دهد.

وي افزود: مديريت برنامه و بودجه كليه طرح ها و برنامه هاي مركز كه توسط معاونت ها ارائه مي شود را در شوراي بودجه مركز كه با حضور مدير، معاونت مالي و اداري، رئيس دفتر برنامه ريزي و مسئول دفتر مدير تشكيل مي شود، بررسي مي كند و مجموعه آن را تدوين و براي تصويب به شوراي معاونين مركز ارائه مي كند تا پس از تصويب به شوراي عالي حوزه ارسال شود. پس از تصويب برنامه ها در شوراي عالي، هر برنامه با بودجه در نظر گرفته شده به بخش هاي مختلف مركز اعلام مي شود.

ساجدي افزود: دفتر برنامه ريزي و نظارت مركز مديريت حوزه علميه خواهران برنامه ها را در طول سال پس از اعلام آمادگي توسط معاونت هاي 3 گانه براي تخصيص بودجه جهت اجراي هر برنامه به معاونت مالي و اداري ارسال مي كند.

رئيس دفتر برنامه ريزي و نظارت مركز مديريت حوزه علميه خواهران افزود: مديريت آمار و اطلاعات نيز وظيفه جمع آوري كليه آمار و اطلاعات مرتبط با ستاد و حوزه هاي كشور را انجام مي دهد. جمع آوري اين اطلاعات به صورت مكانيزه انجام مي شود و اطلاعات و آمار مرتبط با هر بخش در صورت نياز به واحدهاي ستادي ارائه مي شود.

وي افزود: در كنار استفاده هاي ستادي از اين آمار برحسب ضرورت به سارمان مديريت و برنامه ريزي يا شوراي عالي حوزه نيز ارائه مي شوند. همچنين مجموعه مكاتبات و مراسلات مركز به صورت ساليانه در اين مركز آرشيو و نگهداري مي شود.

حجت الاسلام "ساجدي" افزود: در مديريت ارزيابي نيز فعاليت ها و عملكرد معاونين و مدارس سراسر كشور ارزيابي مي شود. در ارزيابي مدارس تمامي محورهاي مورد نياز مانند شاخص هاي آموزشي، پژوهشي، پرورشي و ديگر موضوعات ارزيابي شده و به مدارس مختلف رتبه تعلق مي گيرد.

وي افزود: كليه معاونين موظف هستند گزارش عملكرد خود را حداقل هر سه ماه يكبار به دفتر برنامه ريزي و نظارت مركز مديريت حوزه علميه خواهران ارسال كنند. اين گزارش ها جمع بندي شده و در قالب گزارش هاي منظم سه ماه به شوراي عالي حوزه ارائه مي شود. اين گزارش ها نيز به صورت ساليانه تدوين شده و به صورت گزارش هاي درون سازماني يا برون سازماني انتشار مي يابد.

ساجدي گفت: گزارش عملكردهاي موضوعي در محورهاي مختلف مانند توليد كتاب، پژوهش يا ديگر موضوعات تهيه شده و تهيه گزارش عملكرد 5 و 7 ساله از فعاليت هاي ديگر دفتر برنامه ريزي و نظارت مركز مديريت حوزه علميه خواهران است. اين گزارش ها به مراكز مختلف حوزوي مانند شوراي عالي و دولتي مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي و نمايندگان مجلس ارسال مي شود.

وي افزود : در سال جاري براساس مصوبه شوراي عالي حوزه و با هدف مساعدت به حوزه هاي علميه مبلغي براي پرداخت حق الزحمه به اساتيد حوزه در نظر گرفته شده است. اين مبلغ براي استاد عضو هيئت علمي به ازاي هر ساعت تدريس 10هزار ريال و براي استاد حق التدريسي هفت هزار و 500 ريال است. براي پايان نامه هاي تدوين شده در سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد نيز مبلغي در نظر گرفته شده است كه به نويسنده پايان نامه، استاد راهنما و مشاور و داور پرداخت مي شود.

رئيس دفتر برنامه ريزي و نظارت مركز مديريت حوزه علميه خواهران گفت: مديران مدارس بايد به ميزان توان خود به ارقام حمايتي اضافه كنند. با ايجاد صندوق تعاون در مدارس، مبالغي به صورت وام به طلاب و اساتيد پرداخت مي شد كه در سال جاري علاوه بر مبالغ قبلي، مبلغي خاص به اين صندوق واريز مي شود كه مخصوص پرداخت به اساتيد است كه به صورت وام به آنان پرداخت مي شود و اين مبلغ براي هر مدرسه حداقل يك ميليون تومان است.