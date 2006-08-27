۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۵:۱۰

روزانه 500 تماس با مركز نظارت همگاني شهرداري تهران برقرار مي شود

شهروندان منطقه 4 بيشترين تماس هاي تلفني را با مركز نظارت همگاني شهرداري تهران (1888) داشته اند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس مركز نظارت همگاني شهرداري تهران (1888) با حضور در مراسم جلسه ارتباط مستقيم مردم با مديران شهرداري تهران از طريق تلفن 1888 ، گفت: روزانه حدود 500 تماس تلفني در زمينه هاي انتقاد ، شكايت ، پيشنهاد و تقدير از سوي شهروندان داريم كه بيشترين خواسته ها و نيازها در بخش سطح كلان و خدمات تعريف مي شود.

عليرضا محمودي ، حوزه خدمات شهري را در اولويت بخش ها در زمينه رفع و پاسخگويي به شهروندان دانست و افزود: سعي داريم در سطح جامعه ميزان رضايتمندي از انتظارات شهروندان را بالا ببريم. لذا ، بدين وسيله شاهد كاهش حجم شكايات و بالارفتن رضايتمندي و پيشنهادات سازنده مردم بوده ايم.

وي گفت: مركز نظارت همگاني شهرداري تهران در حال حاضر داراي 60 تلفن و 30 اپراتور فعال است كه به صورت شبانه روزي پاسخگوي شهروندان هستند كه بر حسب نياز خطوط را افزايش خواهيم داد.

محمودي خاطرنشان كرد: از شكايات و گلايه ها هراسي نداريم ، چرا كه شكايت‌ها بستر مناسب براي پويايي و تحرك بيشتر در زمينه خدمات شهري است.

