شكايت از برانكو را به طور جدي پيگيري مي كنيم/ به دنبال گرفتن طلب 3 ميليون فرانكي از فيفا هستيم

سرپرست موقت فدراسيون فوتبال و رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني با بيان اين مطلب به خبرنگارمهر افزود: برانكو تا دهم مهرماه با فدراسيون فوتبال قرارداد دارد و مي بايست تا پايان مدت قراردادش در تيم ملي حضور مي يافت ولي او چند ماه زودتر از پايان قراردادش ازهمكاري با تيم ملي ايران سربازده است و بايد نسبت به اين قطع همكاري يك جانبه پاسخگو باشد.



هاشمي با بيان اينكه فيفا نيز در زمينه روشن شدن وضعيت قرارداد وي با فدراسيون فوتبال ايران به برانكو اخطار داده است تصريح كرد : برانكو قانونا موظف است تا درخصوص عملكردش پاسخگو باشد و فدراسيون فوتبال تا حصول نتيجه با جديت پيگير اين پرونده است.



سرپرست فدراسيون فوتبال در خصوص وضعيت 7 ميليون فرانك سوئيس كه از سوي فيفا به عنوان پاداش به تيم هاي صعود كرده به دور نهايي مسابقات جام جهاني اختصاص يافته است ، گفت : 4 ميليون فرانك از اين مبلغ به فدراسيون فوتبال پرداخت شده و با مسئولان فيفا درحال رايزني هستيم تا با ارائه مدارك مورد نظرباقي مانده اين مبلغ نيزبه حساب فدراسيون فوتبال واريز شود.



وي تاكيد كرد : طي جلساتي با مسئولان فدراسيون فوتبال و سازمان تربيت بدني در خصوص اختصاص اين مبلغ به براي رشد فوتبال كشور تصميم گيري خواهيم كرد .



هاشمي در ادامه در خصوص تغيير اساسنامه فدراسيون فوتبال و مهلت تعيين شده از سوي AFC اظهار داشت : طرح تغيير اساسنامه فدراسيون فوتبال از سوي كارشناسان فدراسيون در حال مطالعه است و تلاش داريم تا قبل از موعد مقرر (دي ماه ) از سوي AFC تغييرات لازم را در اساسنامه لحاظ كنيم .



رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني در خصوص ديدار حساس تيم ملي مقابل كره جنوبي در مرحله مقدماتي مسابقات جام ملتهاي آسيا تصريح كرد : تيم ملي بازي دشوار و سنگيني در شهر سئول پيش رو دارد كه نتيجه اين بازي براي ما بسيار حائز اهميت است. البته با توجه به اينكه در اين مسابقه تيم ملي تمام توان خود را در اختيار دارد اميدواري زيادي براي كسب امتياز از كره جنوبي وجود دارد و تيم ملي نيز اين توان و پتانسيل را دارد كه با امتياز از كره باز گردد.

سرپرست فدراسيون فوتبال در بخش ديگري از گفتگوي خود با مهر به انتخابات فدراسيون فوتبال و حضور كانديداها اشاره كرد و افزود : مديريت فدراسيون فوتبال شرايط خاص خودش را دارد و با دشواري هاي بسياري رو بروست و نياز به مديريت تمام وقت دارد و سازمان از حضور مديراني كه احساس مي كنند مي توانند در اين عرصه موفق باشند در انتخابات هفتم آبان استقبال مي كند .

هاشمي در خصوص مطرح شدن نام يكي از چهره هاي سياسي براي پذيرش مسئوليت فدراسيون فوتبال گفت : از حضور چهره هاي سياسي استقبال مي كنيم و هر كانديدايي كه از مجمع راي اعتماد بگيرد مورد حمايت سازمان و دستگاه ورزش خواهد بود .

سرپرست فدراسيون فوتبال در خصوص احتمال كانديداتوري محمد دادكان در انتخابات فدراسيون فوتبال تصريح كرد : اين امر به نظر رئيس سازمان و تائيد صلاحيت ايشان از سوي سازمان بستگي دارد. البته بنده بعيد مي دانم با اتفاقاتي كه پس از جام جهاني پيش آمد ايشان در انتخابات حضور يابند ولي در صورت حضورايشان ، سازمان نيز از اختياراتي برخوردار است و طبعا از اين اختيارات در تاييد صلاحيت نامزدها استفاده خواهد كرد .