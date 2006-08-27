به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، عقيلي كرماني در نشست هفدهمين همايش بانكداري اسلامي گفت : در بانكداري بدون ربا هم عقود مبادله اي (عقود با نرخ ثابت از پيش تعيين شده ) و عقود مشاركتي وجود دارد كه هر دو نيز كاملا شرعي بوده ومورد تائيد فقها است.

وي اضافه كرد : خريد دين ، فروش اقساطي ، جعاله ، اجاره به شرط تمليك و حتي سلف عقود مبادله اي با نرخ از پيش تعيين شده هستند كه حتي اين عقود مورد قبول اهل سنت نيز است.

مدير عامل بانك كارآفرين مجموع چهار عقود خريد دين ، فروش اقساطي ، جعاله ، اجاره به شرط تمليك را وجه تمايز سيستم بانكي اسلامي با سيستم بانكي ساير كشورها دانست و اظهارداشت : با داشتن چهار عقود مبادله اي و مشاركتي، 95 درصد فعاليت هاي بانك هاي بين المللي را در چارچوب شرعي انجام مي دهيم .

وي با تاكيد براينكه با تعيين نرخ دستوري نمي توان كار كرد، افزود: بانك ها يك واسطه بين سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان هستند و انصاف نيست با وجود نرخ تورم نرخ سود بانكي را كاهش داد.

عقيلي كرماني گفت : بانك ها دستگاه اسكناس زني ندارند وپول ها را از سپرده گذاران دريافت مي كنند وبا كاهش نرخ سود بانكي نيز سپرده گذاران ضرر مي بينند.

وي تاكيد كرد: انصاف ، وجدان ، شرع و علم مي گويد بايد نرخي تعادلي تعيين شود .وي كاهش نرخ سود را باعث صدمه زدن به سپرده گذاران دانست و افزود : با كاهش نرخ سود سپرده گذاران منابع خود را به طرق ديگرسرمايه گذاري مي كنند؛ به عنوان نمونه قبل از راه اندزي سيستم بانكي اسلامي نرخ هاي مضاربه اي با نرخ هاي سه تا چهار برابر نرخ سود بانكي وجودداشت كه اين بازار كاذب با كاهش نرخ سودبانكي ترويج مي شود.

مدير عامل بانك كارآفرين با بيان اينكه در تمام دنيا نرخ تعادلي را بازار تعيين مي كند، افزود: هيچيك از بانك ها علاقه اي به بالابودن نرخ سود ندارند زيرا با پايين بودن نرخ ها بانك ها سود بيشتري را كسب مي كنند.

وي گفت : براي كاهش نرخ سود بايد نرخ تورم را در نظر گرفت و با سياست‌هاي منطقي و صحيح بانك مركزي اين نرخ بايد كاهش يابد.

عقيلي كرماني خاطر نشان كرد : زماني كه رشد نقدينگي تعادل داشته باشد و با توسعه كشور هماهنگ باشد نرخ سود بانكي به پنج درصد نيز قابل تقليل است.