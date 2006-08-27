تركيه به حملات خود در شمال عراق ادامه داد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه نيوآناتولين چاپ تركيه گزارش داد كه اين عمليات بخشي از مبارزه حداقل يك هفته اي براي هدف قرار دادن پ ك ك، اردوگاهها و تاسيسات آنها در شمال عراق بود.

اين روزنامه به نقل از منابع نظامي مي نويسد: در حملات اخير روز جمعه، ارتش تركيه عناصر پ ك ك را در منطقه اي دور از تيررس خمپاره اندازها در طول مرزها مورد هدف قرار داد.

نيوآناتولين به نقل از اين منابع مي نويسد: در اين بين جنگنده هاي اف 16 ، و همچنين هليكوپترهاي نظامي نيز در بخشهاي از اين عمليات حاضر بودند.

اين منابع با "پيشگيرانه" خواندن اين حملات اعلام كردند كه حملات با چنين مقياسي در سالهاي اخير اولين آن در نوع خودش بود.

بر اساس اين گزارش، اين جنگنده ها از پايگاه هوايي دياربكر برخاسته بودند ، مواضع پ ك ك را در روستاهاي "كانيماشي" در نزديكي مرز تركيه بمباران كردند، اما گفته شده است كه به اهالي محل آسيب نرسيده است.

روزنامه نيوآناتولين همچنين گزارش داده است كه آمريكا، تعدادي از مراكز فرماندهي خود در شمال عراق را به مناطق نسبتاً امني منتقل كرده است و گزارش ها از حضور جدي نيروهاي آمريكايي در شمال در كردستان عراق خبر مي دهد.

به گزارش مهر، برخي از تحليلگران در ايران و حتي در تركيه بر اين باورند كه مسئله كردها موضوعي است كه تركيه - ايران و آمريكا را به خود مشغول و با آن درگير كرده است.

"آرزو جلايي فر" كارشناس مركز تحقيقات استراتژيك در گفتگو با مهر، موضع آنكارا- تهران را در اين زمينه در يك مسير ارزيابي مي كنند و بر اين تاكيد دارند كه ايران با تركيه در اين مسير همگام است .



در اين باره اظهاراتي وجود دارد كه آمريكا در اين بين سياستي دوگانه در پيش گرفته است و در مواردي هم از اقدامات تروريستي اين گروهها براي فشار بر ايران حمايت مي كند.



اين كارشناس تركيه مي گويد كه در بسياري از موارد در گذشته روشن شده است كه آمريكا گفتگوهاي زيادي با اعضاي پ ك ك داشته است واين گروه بهترين كارت براي واشنگتن در جهت استفاده از آنها عليه تهران و آنكارا است.