تکذیب وجود ۸ میلیون معتاد در کشور/ حدود ۱.۵ میلیون معتاد داریم

سردار علی مویدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: آمار جدیدی از تعداد معتادان در کشور در دست نیست . تا زمانی که نتایج جدید اعلام شود، آمار تعداد معتادان همان است که پیش از این اعلام شده است.

وی در واکنش به اظهار نظر برخی کارشناسان در مورد وجود بیش از ۸ میلیون معتاد حرفه ای و تفننی در کشور تاکید کرد: این آمار به هیچ عنوان مورد تایید نیست و افرادی که این اعداد و ارقام را ارائه می دهند باید اعلام کنند که منبع آمارشان کجاست.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: مرجع اعلام آمار معتادان در کشور مشخص است و بر این اساس تعداد معتادان کشور همان عدد حدودی ۱.۵ میلیون نفر در کشور است و هر گونه آمار دیگری در این زمینه را تکذیب می کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ماه‌های گذشته برخی کارشناسان و مسئولان دولتی کشور تعداد معتادان حرفه ای، تفننی و افرادی را که به صورت پراکنده مواد مخدر مصرف می کنند، را بیش از ۸ میلیون اعلام کرده بودند. در این زمینه ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی وزارت ورزش و جوانان هم از وجود ۸ تا ۱۰ میلیون معتاد در کشور خبر داده بود.