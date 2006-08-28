۶ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۵۷

نشست "اصول و مباني طب اسلامي" برگزار مي شود

نشست "اصول و مباني طب اسلامي" با حضور دكتر محمد مهدي اصفهاني روز پنجشنبه 9 شهريور ماه در موزه ملي تاريخ علوم پزشكي برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين نشست در ادامه سخنراني هاي موزه ملي تاريخ علوم پزشكي درباره اخلاق پزشكي برگزار مي شود.

نشست "اصول و مباني طب اسلامي"  ساعت 10 در خيابان كارگر شمالي، خيابان شانزدهم، كوچه مدرسه، موزه ملي تاريخ علوم پزشكي برگزار مي شود.
 

