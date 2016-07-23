نامزدی رهبر بزرگترین گروه نژاد پرست آمریکا برای انتخابات سنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دیوید دوک»، رهبر ارشد تندروترین تشکیلات نژاد پرستی آمریکا با نام «کوکلوکس کلان» از نامزدی خود برای انتخابات مجلس سنا در این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، «دیوید دوک» در پیامی ویدئویی که به همین مناسبت منتشر کرده گفت: با توجه به حمایت های بسیاری که از من شده، تصمیم گرفتم نامزد انتخابات مجلس سنای آمریکا شوم.

وی نمایندگی و دفاع از حق اروپایی های ساکن آمریکا در برابر سیاهپوستان و لاتین های آمریکایی را از اهداف اصلی خود برای شرکت در انتخابات مجلس سنا اعلام کرده است.

«دوک» افزود: ما باید جلوی سیل مهاجرت را بگیریم و آمریکا را به کسانی بسپاریم که اجدادشان این کشور را بنیان نهاده و ساخته اند.

وی که از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۰ ، رهبری تشکیلات نژادپرستی «کوکلوکس کلان» در آمریکا را با عنوان «جادوگر بزرگ» به عهده داشته است و از طرفداران محکم «دونالد ترامپ»، نامزد جمهوریخواهان در انتخابات آمریکا به حساب می آید.

گفتنی است، گروه «کوکلوکس کلان» متهم اصلی قتل های سیاهپوستان آمریکا طی چند ماه اخیر به حساب می آید.