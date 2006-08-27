۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۷:۵۹

/ در مسابقات كميكار مالزي /

تيم كميكار دانشگاه اميركبير قهرمان جهان شد

تيم دانشگاه صنعتي اميركبير در مسابقات كميكار كه در كشور مالزي برگزار شد به مقام اول دست يافت.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين مسابقات كه با حضور تيم هاي مختلف از سراسر جهان برگزار شد، تيم كميكار دانشكده مهندسي شيمي اين دانشگاه به مقام اول جهان دست يافت.

اين مسابقات در دو بخش عملكرد و ابتكار در طراحي پوستر برگزار شد كه تيم پلي سل از دانشگاه صنعتي امير كبير موفق به كسب مقام اول عملكرد و تيم دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب موفق به كسب مقام دوم عملكرد و تيم KAISA از دانشگاه صنعتي امير كبيرواحد ماهشهر موفق به كسب مقام سوم عملكرد و اول در بخش پوستر شد.

تيم هاي آمريكا و مالزي در بخش پوستر به ترتيب مقامهاي دوم و سوم را كسب كردند.

در مسابقات كميكار دانشجويان رشته مهندسي شيمي تلاش مي كنند تا با طراحي و ساخت يك ماشين در ابعاد كوچك و كنترل واكنشي كه نيرو محركه ماشين را تامين مي كند خلاقيت و ابتكارات خود را به نمايش بگذارند. اين مسابقات با نام خودروهاي شيميايي در ايران شناخته مي شود.

