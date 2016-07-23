علیرضا منصوریان در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنانش در تمرینات این روزهای استقلال گفت: آبی پوشان از هر لحاظ آماده دیدار مقابل نفت تهران هستند و تلاش می کنیم تا روز دوشنبه در مقابل نفت یک بازی خوب و قابل قبول را ارائه دهیم.

وی تاکید کرد: می خواهیم از همین ابتدای لیگ با قدرت ظاهر شویم تا بتوانیم امتیازات لازم را کسب کنیم.

منصوریان در خصوص صحبت های انجام شده توسط برخی مسئولین پرسپولیس درباره محمدحسین کنعانی زادگان گفت: برخی ها بدنبال این هستند تا برای تیم ما از همین شروع فصل حاشیه درست کنند اما کنعانی زادگان قانونا به استقلال پیوسته و بزودی کارت بازی او صادر خواهد شد و به میدان خواهد رفت و برای استقلال بازی خواهد کرد.

سرمربی آبی پوشان در پایان خاطرنشان کرد: اجازه نمی دهم هیچکس برای استقلال حاشیه درست کند. ما با آرامش لیگ را آغاز خواهیم کرد.