پوتین و نتانیاهو تلفنی گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز شنبه به صورت تلفنی پیرامون اوضاع خاورمیانه گفتگو کردند.

رسانه های صهیونیستی از بررسی آنچه مبارزه با تروریسم نامیدند در گفتگوی تلفنی پوتین و نتانیاهو خبر داده و اعلام کردند دو طرف درباره ادامه تماس ها در زمینه های مختلف توافق نمودند.

لازم به ذکر است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هفتم ماه ژوئن گذشته در سفر به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرده بود.