ساز ناکوک موسیقی بومی مازندران

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سالن ارشاد و هلال‌احمر ساری چند روزی بود مملو از حضور فعالان و پیشکسوتان هنر موسیقی سنتی و بومی بود و آنها که معتقدند همانندسازها و نواهایشان فراموش‌شده‌اند.

دوتار، دسرکوتن، للـه‌وا، قرنه، کمانچه محلی، سرنا، لگن سازهایی است که در دست برخی از هنرمندان دیده می‌شود و سازهایی که برخی از جوان‌ترها حتی نامشان را نشنیده‌اند، چه رسد به آنکه از آن خاطره داشته باشند.

مرد دوتارنواز، دستانش رابین سیم‌های تار حرکت می‌دهد و بابیان اینکه «سن تارم از تو بیشتر است»، زخمه بر آن می‌کشد و سپس ادامه می‌دهد: سازم هنوز کوک نشده و ناکوک می‌زند. ادامه می‌دهد: دوتارم را مثل فرزندم دوست دارم و همدم روزهای تنهاییم است و بیشتر برای دلم می‌نوازم.

با آستین پیراهنش عرق‌ها را خشک می‌کند و دوباره شروع به نواختن می‌کند، چروک‌های لابه‌لای پیشانی‌اش شبیه خط‌های موازی و تارهای دوتار شده است، می‌گوید: جوانی‌ام را با دوتار به میان‌سالی رساندم و افسوس که حمایتی نشده است.

دوتار ساز دل است و افسوس که جوان‌ترها کمتر با این سازها آشنایی دارند و رغبتشان به موسیقی محلی کم است

دستانش را ماهرانه روی سیم‌ها می‌کشد. به‌طوری‌که با هر حرکت نوایی برمی‌خیزد که تا عمق وجودت نفوذ می‌کند، یک‌دقیقه‌ای برایم می‌نوازد و لحظه‌ای از نواختن دست می‌کشد و می‌گوید: دوتار ساز دل است و افسوس که جوان‌ترها کمتر با این سازها آشنایی دارند و رغبتشان به موسیقی محلی کم است.

برای اجرا آماده می‌شود و دستانش ماهرانه بر زخمه‌های تار فرود می‌آید و جمعیت یکپارچه شور و شعف می‌شوند، جشنواره موسیقی محلی لیلم، هنرمندان فراموش‌شده و گوشه‌نشین موسیقی محلی را دوباره به صحنه کشاند تا نوای اصیل موسیقی ایرانی را طنین‌انداز کنند.

این جشنواره باآنکه از سوی متولیان و مجریان برگزارکننده اولین جشنواره در حوزه موسیقی سنتی مازندران عنوان شد اما سید جلال محمدی آهنگساز و سرپرست گروه تبری که بیش از ۲۵ سال درزمینهٔ موسیقی سنتی فعالیت دارد، می‌گوید: این جشنواره، اولین جشنواره نیست و پیش‌ازاین نیز در تنکابن، بابلسر و قائم‌شهر شبیه آن برگزارشده است.

وی که تمایل ندارد درباره ضعف‌های جشنواره سخن بگوید، ادامه می‌دهد، حرف‌وحدیث‌هایی برای جشنواره داریم و بعد از جشنواره با متولیان بیان خواهیم کرد.

محمدی که تجربیاتی از جشنواره‌های داخلی و خارجی دارد از اینکه متولیان جشنواره از این اندوخته‌ها بهره نگرفته‌اند، گلایه دارد و بااین‌حال می‌گوید: پسرم در این جشنواره در بخش دو تارنوازان شرکت کرده و کارش با استقبال مواجه شده است.

وحید حیدری نوازنده دوتار از آمل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، برگزاری این جشنواره در این سطح را برای اولین بار در استان، گام خوبی برای حمایت از موسیقی محلی می‌داند و می‌گوید: گروه‌های قوی در آن حضور داشتند ولی مسئولان باید همت بیشتری کنند زیرا مشکلات زیادی فراروی هنرمندان وجود دارد.

وی می‌گوید: آن‌هایی که در حوزه موسیقی محلی فعال هستند از قشر متوسط جامعه بوده و باید بیشتر از آن‌ها حمایت کرد.

حیدری ادامه داد: موسیقی محلی هزینه‌بر است و ارقام و هزینه‌هایی که برای گروه‌های برتر در نظر گرفتند بسیار کم است زیرا دو ماه هنرمندان مشغول فعالیت هستند.

مازندران غنای فرهنگی وباستانی دارد و نیاز است جشنواره در مناسبت‌های مختلف برگزار شود

وی با اظهار اینکه جشنواره در این سطح برای اولین بار برگزار می‌شود یادآور شد: مازندران غنای فرهنگی وباستانی دارد و نیاز است جشنواره در مناسبت‌های مختلف برگزار شود.

اسحاق داودی از روستای ماچک پشت نیز که در جشنواره موسیقی لیلم شرکت کرده در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه اولین بار در این جشنواره شرکت کرده‌ام، اظهار داشت: داوری‌های جشنواره خوب است و هنرمندان خوبی در آن شرکت داشته‌اند.

وی خواهان حمایت بیشتر مسئولان از هنرمندان موسیقی محلی و سنتی شد و گفت: نیاز است تا جشنواره‌های موسیقی محلی در سال تکرار شود زیرا سبب تشویق هنرمندان می‌شود.

داودی یادآور شد: هنرمندان موسیقی برای دل خودساز می‌زنند و باید حمایت بیشتری از آنان صورت گیرد و این سبب انگیزه بیشتری بین هنرمندان می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز بابیان اینکه سن پیشکسوتان موسیقی بومی و محلی بالا رفته و این امر نگران‌کننده است، تأکید کرد باید قدر آنان را دانست.

احد جاودانی با تقدیر از هنرمندان و عوامل برگزاری جشنواره اظهار داشت: امیدواریم با حمایت‌های همه مسئولان و هنرمندان، جشنواره موسیقی بومی و محلی در استان سالانه برگزار شود.

محمد غلامی دبیر جشنواره لیلم نیز گفت: ایجاد فضایی برای شناسایی و تشویق استعداد جوان و نسل آینده موسیقی مازندران، بازشناخت روایان موسیقی، ایجاد انگیزه بین هنرمندان، جمع‌آوری آثار جشنواره به‌صورت مکتوب و مستند از اهداف جشنواره است.

وی اظهار داشت: ایده جشنواره از سال ۹۳ مطرح و توسط شورای سیاست‌گذاری و اساتید موسیقی مازندران پیگیری شد و زمان برگزاری آن ابتدا اردیبهشت امسال بود و بنا داریم هرساله در اردیبهشت‌ماه آن را برگزار کنیم.

وی عنوان کرد: آثار خوبی به جشنواره ارسال شد و برای اینکه به اهداف جشنواره نزدیک شویم، گروه‌هایی برای شناسایی هنرمندان گمنام تشکیل و آثارشان به جشنواره ارسال‌شده است.

غلامی یادآور شد: ۲۵۴ هنرمند به جشنواره آثار ارسال کردند و درمجموع ۵۸ نفر و ۱۲ گروه به جشنواره راه‌یافته‌اند. در رشته آواز بیشترین شرکت‌کنندگان را شاهد هستیم.

این جشنواره باهدف ارتقای موسیقی بومی مازندران، کشف استعدادهای جوان و معرفی این موسیقی نیازمند به دیگر اقوام کشور در ساری برگزار شد و در بخش رقابتی در هشت رشته دوتار، دسرکوتن، للـه‌وا، قرنه، کمانچه محلی، سرنا، لگن و آواز محلی هنرمندان به رقابت پرداختند.