وزیر خارجه ترکیه برای استرداد «گولن» به آمریکا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «مولود چاوش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه روز شنبه در شبکه توئیتر از سفر قریب الوقوع خود به آمریکا به منظور مذاکره با واشنگتن برای استرداد «فتح الله گولن» رهبر اپوزیسیون ترکیه خبر داد.

چاوش اوغلو در صفحه توئیتر خود نوشت که بزودی برای مذاکره با واشنگتن جهت استرداد گولن به ترکیه، راهی آمریکا خواهد شد.

دولت ترکیه فتح الله گولن و گروه وی را به طراحی کودتای شکست خورده اخیر در این کشور متهم نموده است. این در حالی است که گولن که مقیم پنسیلوانیا در آمریکاست این اتهامات را کاملا رد کرده است.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه گولن را به ایجاد و راه اندازی «دولت موازی» به منظور کسب قدرت و هیمنه بر این کشور متهم کرده است.

در همین حال مقامات ترکیه روز شنبه «محمد سعید گولن» برادرزاده «فتح الله گولن» را در راستای تحقیق پیرامون کودتای اخیر این کشور بازداشت کردند.

پس از کودتای نافرجام در ترکیه که دستکم ۲۹۰ کشته و هزار زخمی برجای گذاشت، دولت آنکارا موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها را آغاز کرد.

به دنبال شکست کودتا دولت اردوغان در راستای برخورد با عوامل مرتبط با کودتا، تاکنون حدود ۶۰ هزار نفر از نیروهای نظامی، پلیس، قضات، استاد دانشگاه و معلم و کارمندان دولت را بازداشت، تعلیق و یا تحت پیگرد قرار داده است.

دولت ترکیه مدعی است که گولن عامل اصلی کودتای نافرجام اخیر در ترکیه بوده است.