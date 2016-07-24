به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شرفی شامگاه شنبه در جلسه بررسی مسائل بهداشتی و درمانی شهرستان آبادان در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری ویژه این شهرستان، ضمن پاسداشت تلاش کسانی که در مسیر اهدای بهبود و سلامت به جامعه و بیمار خود نیز متحمل سختی های فراوانی به لحاظ روحی، روانی، فیزیکی و درگیریهای فکری می شوند، گفت: در برهه ای از زمان به سر می بریم که بایستی جوابگوی پاک کردن هزاران شائبه ای باشیم که به این قشر شریف یعنی کسانی که با بهداشت درمان و سلامت جامعه درگیر هستند، نسبت داده می شود و شهادت ما برای نسل آینده به طور قطع تلاشهای فراوان و شبانه روزی شما خواهد بود.

وی افزود: انسانها متفاوتند، راه در رو برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت نیز زیاد است و به هر شکلی هم که ما تدبیر کنیم بالاخره شاید یک جای کار تحت کنترل قرار نگیرد و خدای ناکرده ساز مخالف سر بزند اما این مسئله ما را بر این نخواهد داشت که بخواهیم در ادای مسئولیتی که اول وجدان و سپس قوانین و مسئولیت پذیری مدنی مان در یک رابطه سازمانی بر عهده ما گذاشته، بعضا از روابط انسانی و شهروندی شانه خالی کنیم که به طور قطع نیروهای این منطقه همه اهل خدمات صادقانه به مردم هستند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همه ما شاهد و نظاره گر تلاشهای انجام شده مسئولان امر بهداشت و درمان شهرستان آبادان هستیم، هیچ کم کاری وجود ندارد اما نیاز به کار بیشتر و با کیفیت بهتر وجود دارد.

وی از جامعه هدفمند به عنوان جامعه ای هوشیار و بلوغ یافته نام برد و تصریح کرد: به زندگی در جامعه ای می توان افتخار کرد و برای نسلهای آینده این افتخار را به عنوان ارمغان به ارث بگذاریم که بگوییم در ساز و کار ترسیم شده ما نیز بر حسب مسئولیتمان نقش اساسی داشته ایم، مطالبه گری امری بدیهی است و مسئولان هم بایستی پاسخگوی سوالات و خواسته های مردم باشند.

عدم ارتباط و نظارت مستمر و نقطه تماس مدیریت با پیکره اداری

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود از عدم ارتباط و نظارت مستمر و نقطه تماس مدیریت با پیکره اداری، اجرایی و عملیاتی تحت امر خود به عنوان حلقه مفقوده در حوزه مدیریت حتی در مدیریت کلان کشوری نام برد و گفت: هر چقدر فاصله میان مدیریت با بخشهای اداری، اجرایی و نظارتی کمتر باشد و جلسات مستمری در موضوعات مختلف برگزار شود به طور قطع غفلت ها کمتر می شود پس در جهت شناسایی و یافتن این حلقه مفقوده و تلاش در جهت بهبود وضعیت بکوشیم.

شرفی با بیان اینکه امروزه مدیریت در اقتصاد و بازرگانی تعریف می شود، افزود: کارشناسان بر این عقیده اند که امور اقتصادی قدرت آینده زمین است و کسی که بتواند بر منابع اقتصادی تسلط داشته باشد یعنی آنکه بر فضای زمینی و فوقانی تسلط می یابد.

شرفی تصریح کرد: مسئولان امر بهداشت و درمان به عنوان یکی از مولفه های توسعه و پیشرفت شهری بایستی جوابگو باشید، اگر این حرکت رو به رشد با آموزش، استمرار نظارت و کنترل و ارتقای سطح کیفیت دنبال نشود به مثابه رشدی است که جامعه را در همان حالت جنینی نگه داشته و متاسفانه روابط زبر واصطکاک برانگیز سبب کندی حرکت می شود.



نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری دو نشست با همراهی دیگر نمایندگان شهر با وزیر بهداشت و درمان از درخواست برای بازدید وزیر از نقاط مختلف شهری و انجام قول ها و عده هایی که به مردم منطقه داده اند به عنوان برخی از مسائل مطرح شده دراین نشستها اشاره کرد و گفت: هیچ چیز و هیچ کاری را که خارج از تعهدات قرار گیرد مورد مسامحه قرار نمی دهمی و انتظار داریم بنا را بر یک وجدان کاری برگرفته از تربیت خانه و خانواده بگذاریم، بایستی هر آنچه را که در اختیار داریم به جامعه ارائه کنیم.

شرفی با اشاره به آغاز کار گزارش گیری به مدت چهار تا پنج ماه در حوزه های مختلف افزود: ابتدای کارمان در مجلس را بر طرح سوال و یا تذکر به وزیری نگذاشته ایم اما در مراحل بعدی مواضع خود را به طور سازماندهی شده ای با وزرا در میان خواهیم گذاشت.

وی اظهار کرد: ادعایی برای دانستن تمامی مسائل نداریم اما هر آنچه را که انجام می شود به صورت کارشناسی شده دنبال می کنیم تا بتوانیم قدری عملیاتی تر گفتمان کنیم.