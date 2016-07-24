شورای سلامت مشترک در شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آموزنده شامگاه شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان با اعلام این مطلب گفت: شورای مذکور با محوریت آبادان و همراهی شهرهای خرمشهر و شادگان به عنوان دیگر مراکز تحت پوشش دانشکده تشکیل و فعالیت می کند.

وی، از تبادل نظر، برنامه ریزی و تصمیم گیریهای جدی در مباحث بهداشتی و درمانی همراه با تعهدپذیری هر بخش در قالب مصوبات به عنوان هدف اصلی از تشکیل این شورا نام برد و افزود: این پیشنهاد در سطح وزارت خانه مطرح شده و در صورت توافق به طور عملی فعالیت خود را آغاز می کند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان در بخش دیگری از سخنان خود بااشاره به کارکرد معاونتهای مختلف حوزه دانشکده علوم پزشکی آبادان اظهار کرد: تمامی معاونتها پس از دسته بندی موضوعات مرتبط با حوزه کاری خود اقدام به تشکیل جلسات مرتب و منظم برای پیگیری و انجام مسائل می کنند.

وی با اشاره به اینکه تمامی کارهای واگذاری خدمات براساس سطح بندی انجام می شود، تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن شهرهای آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند در صدد حذف موضوع سطح بندی خدمات در مناطق آزاد با هدف ایجاد انگیزه و جلب مشارکتهای بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری هستیم.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: در روزگاری که سرمایه های اجتماعی مورد هجمه، خطاب و عتاب به ویژه در شبکه های اجتماعی قرار دارند، نیروهای تحت پوشش دانشکده در تلاشند کارهای خود را به نحو مطلب، درست و کامل به انجام برسانند.

۸۰ پرستار کم داریم؛ جذب با بهترین امتیازات

آموزنده افزود: در زمان حاضر نیاز به ۸۰ پرستار داریم که به رغم آنکه امتیازات خوبی برای این افراد حتی تامین مسکن برایشان در نظر گرفتیم اما در جذب نیروی پرستار مورد نیاز با اقبال مواجه نشدیم و این مسئله سبب شده تا نیروهای فعلی ما با حجمی از کارهای قابل انجام مواجه باشند.

وی اظهار کرد: با وجود تمامی مشکلات و کمبودها نیروهای ما کار رسیدگی به وضعیت بیماران را به عنوان یک تکلیف به خوبی به انجام می رسانند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت در آبادان تصریح کرد: از زمان اجرای این طرح تاکنون شمار تخت های بیمارستانی دو برابر افزایش یافته بطوریکه در زمان حاضر ۵۶۸ تخت بیمارستانی در دانشکده علوم پزشکی (شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان) فعال هستند.

آموزنده با اشاره به ظرفیت موجود در بیمارستانهای تامین اجتماعی و نفت یادآور شد: به طور مجموع ۳۰۰ تخت بیمارستانی در این دو بخش فعال هستند ضمن آنکه با اتمام کار ساخت بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی خرمشهر و ۲۲۰ تختخوابی طالقانی ۴۴۰ تخت دیگر نیز به ظرفیت تخت های بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی آبادان افزوده می شود.

به گفته وی، در ۶ کلینیک شهری نیز خدمات درمانی به شهروندان ارائه می شود.