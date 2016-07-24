مرمت کتیبه ها و تزئینات مسجد جامع شوشتر

علی محمد چهارمحالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساماندهی کتیبه ها و قسمتی از تزئینات داخل حیاط مسجد در این عملیات انجام می شود.

وی افزود: عملیات مرمت مسجد جامع شوشتر دوماه به طول خواهد انجامید.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شوشتر با اشاره به اینکه این مسجد دارای تزئینات بی نظیری است، گفت: مسجد جامع شوشتر از جمله مساجدی است که دارای نقوش و کتیبه های بی نظیری بوده و در راستای حفظ و احیای این آثار در حال تلاش هستیم.

چهارمحالی ادامه داد: کتیبه های مختلفی در این مسجد وجود دارد که به لحاظ تاریخی و نوع نگارش منحصر به فرد هستند.

این مقام مسئول اضافه کرد: مرمت و خواندن کتیبه های مسجد جامع شهرستان شوشتر از چند سال پیش آغاز شده و بر حفظ کتیبه های تاریخی این مسجد تاکید زیادی داریم.

به گزارش مهر، مسجد جامع شوشتر از بناهای تاریخی و اسلامی این شهر و استان خوزستان است.

ساخت این مسجد در شهر باستانی شوشتر بعد از فتح ایران توسط مسلمانان و اسلام آوردن مردم، در سال ۲۵۴ قمری در زمان متوکل سیزدهمین خلیفه عباسی که در زمان امام حسن عسکری(ع) خلافت می کرد آغاز شد. این بنای تاریخی در سال ۱۳۱۵ با شماره ۲۸۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و مالکیت آن در اختیار اداره اوقاف قرار گرفت.