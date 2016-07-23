به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ظریف با حضور در یک برنامه تلویزیونی به سوالات مجری برنامه پاسخ داد. پاسخ بازیکن مشهدی تیم ملی والیبال به پرسش های مجری برنامه به شرح زیر است:

با سماجت وارد تیم ملی شدم

وقتی نوجوان بودم مرا به تیم ملی نوجوانان دعوت نکرده بودند من هم ساکم را برداشتم و با اتوبوس راهی اردوی تیم ملی نوجوانان در تهران شدم. آن زمان خواستم از من تست بگیرند که نمی پذیرفتند اما وقتی سماجت مرا دیدند بالاخره پذیرفتند و من بازیکن تیم ملی شدم.

دوران سخت جدایی را پشت سر می گذرانم

در حال حاضر دوران جدایی از همسرم را پشت سر می گذارم. تنها عشق زندگی من ترمه دخترم است. البته از آنجایی که اردوها و مسابقات من باعث می شد بیش از ۲۰ روز از خانواده ام دور باشم دخترم به من می گفت از شغلم متنفر است که از این به بعد بیشتر می توانم در خدمتش باشم.

در ویکی پدیا دروغ نوشته اند

در ویکی پدیا نوشته اند که من عاشق فست فود و پیتزا هستم که چنین نیست و من عاشق غذاهای خانگی به ویژه آبگوشت هستم. هر وقت به مشهد می روم مادرم می داند که باید چه غذایی برایم درست کند.

آکادمی والیبال در مشهد

یک سال است که در مشهد آکادمی والیبال راه اندازی کرده ام. بالاخره من به مردم مشهد دین داشتم و امیدوارم با این کارم بتوانم دینم را ادا کنم. در هر ترم ۲۵۰ نفر آموزش می بینند.

آرزویم بود در المپیک باشم

آرزوی هر بازیکنی است در المپیک بدرخشد که این آرزو از من گرفته شد. وقتی کسی از من می پرسد چه آرزویی داری می گویم هیچ آرزویی برای خودم ندارم؛ اینکه ماشین خاصی داشته باشم و یا ویلایی. هر چه می خواهم برای دخترم ترمه است.

از کسی کینه ای به دل ندارم

من برای رسیدن به اینجا خیلی زحمت کشیدم. با این حال به انتخاب رائول لوزانو و خوان سیچلو احترام می گذارم. آنها را بوسیدم و برای تیم ملی آرزوی موفقیت کردم. من از کسی کینه ای به دل ندارم.