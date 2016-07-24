خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمدرضا حیدری: محمدحسن فرح‌بخشیان یکی از بزرگ‌ترین و مطرح‌ترین شاعران مذهبی و آیینی کشور در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود که اشعار و سروده‌هایش، جان و دل هر انسانی را جلا می‌دهد.

باگذشت بیش از ۹ سال از عروج ملکوتی مرحوم فرح‌بخشیان، هنوز اشعار و سروده‌های این شاعر بزرگ آیینی کشور در میان مداحان مطرح کشور و علما و سخنرانان برجسته مورداستفاده قرار می‌گیرد.

کم‌تر محرمی می‌گذرد اما سخن از اشعار آیینی مرحوم فرح‌بخشیان به میان نمی‌آیند و همچنان اشعار و سروده‌های این هنرمند تکرارناپذیر در میان مردم زنده است.

بسیاری از مردم و هنرمندان ادبیات فارسی کشور، محمدحسن فرح‌بخشیان را با نام ژولیده نیشابوری می‌شناسند، لقبی که از سوی آیت‌الله طالقانی به مرحوم فرح‌بخشیان داده شد.

شاعری که در شعر آیینی کشور درخشید

ورامین از پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با ژولیده نیشابوری انس گرفت اما حوالی سال‌های ۶۸ بود که مرحوم فرح‌بخشیان برای همیشه به ورامین مهاجرت کرد و در میان مردم متدین و انقلابی ورامین سکنی گزید.

ژولیده نیشابوری که اشعار انقلابی‌اش در جریان نهضت امام راحل زبانزد بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در برهه های گوناگون نظیر هشت سال جنگ تحمیلی به رسالت خود عمل کرد و اشعار مذهبی و آیینی متعددی را سرود.

سال ۸۶ یکی از سال‌های غم بار برای مردم ورامین بود، چرا که یکی از بزرگ‌ترین و شاخص‌ترین هنرمندان خود را از دست داد و محمدحسن فرح‌بخشیان پس از تحمل یک دوره بیماری، دعوت حق را لبیک گفت و به دیار حق شتافت.

طرحی که هیچ‌گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت

پس از ارتحال مرحوم ژولیده نیشابوری بر اساس وصیت این هنرمند برجسته کشور، گلزار شهدای حسین رضای ورامین به‌عنوان مدفن وی انتخاب شد.

پس از دفن مرحوم ژولیده نیشابوری، بسیاری از مسئولان و فعالان فرهنگی خبر از احداث نمادی درخور یکی از بزرگ‌ترین شاعران آیینی کشور دادند، موضوعی که باگذشت بیش از ۹ سال همچنان رنگ واقعیت به خود نگرفته است.

سرپرست وقت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین در سال ۸۶ در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: به‌زودی آرامگاه ویژه شاعر ژولیده بنا می‌شود و از هنرمندان و شاگردان آن فقید سعید می‌خواهیم طرح‌های خود را برای ساخت آرامگاه به اداره فرهنگ ارشاد ورامین ارسال کنند.

حتی طرح احداث آرامگاه ژولیده نیشابوری نیز از سوی برخی دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و شهری تهیه شد اما اقدامی برای اجرایی شدن طرح صورت نگرفت.

همچنین مقررشده بود که آرامگاه ژولیده نیشابوری به‌عنوان محوری برای تبدیل‌شدن قطعه‌ای از گلزار حسین رضا به قطعه هنرمندان فقید شود اما این موضوع نیز هیچ‌گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت.

خانواده مرحوم ژولیده نیشابوری پس از گذشت سال‌های طولانی از فقدان این هنرمند برجسته، از بی‌توجهی مسئولان ناراحت هستند و انتظار دارند که اقدامی برای تحقق وعده‌های داده‌شده، انجام شود.

مسئولان ورامین به وعده‌های داده‌شده عمل نکردند

منوچهر سوری از شاعران برجسته شهرستان ورامین و از دوستان مرحوم ژولیده نیشابوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ژولیده نیشابوری شخصیت برجسته و بزرگی در شعر و ادبیات محسوب می‌شود.

وی افزود: شهرستان ورامین می‌تواند باوجود مقبره ژولیده نیشابوری به یک‌قطب بزرگی فرهنگی و ادبی تبدیل شود و باید مسئولان شهرستانی این ظرفیت را به‌خوبی درک کنند.

پیگیری‌های انجام‌شده برای ساخت آرامگاه ژولیده نیشابوری به نتیجه نرسیده است

سوری با اشاره به ناراحتی خانواده مرحوم ژولیده نیشابوری از عدم ساخت آرامگاه و مقبره‌ای درخور شأن یکی از بزرگ‌ترین شاعران آیینی کشور ادامه داد: مسئولان ورامین در زمان فقدان مرحوم ژولیده، وعده‌هایی دادند که هنوز عملیاتی نشده است.

وی بیان داشت: پیگیری‌های متعددی نیز از سوی بنده و برخی دوستان برای به نتیجه رسیدن طرح احداث مقبره و آرامگاه ژولیده نیشابوری انجام‌شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

سوری تأکید کرد: برخی در زمان فوت مرحوم ژولیده معتقد بودند که باید پیکر وی به نیشابور منتقل شود اما با همه تلاش‌های صورت گرفته، یکی از بزرگ‌ترین شاعران این کشور در ورامین دفن شد و باید از این فرصت به‌خوبی استفاده شود.

شورای فرهنگ عمومی ورامین برساخت آرامگاه ژولیده تأکید داشته است

حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عدم ساخت مقبره‌ای درخور شأن مرحوم ژولیده نیشابوری اظهار داشت: ژولیده نیشابوری شخصیت گمنامی نیست و امروز شعرهای این شاعر بزرگ و مطرح در اقصی نقاط جهان موردتوجه قرار می‌گیرد.

وی با تشریح هنر ژولیده نیشابوری در سرودن اشعار مذهبی و دینی افزود: هنر ژولیده نیشابوری آن بود که از قالب هنر و شعر برای ترویج فرهنگ ناب اسلامی و اهل‌بیت به‌خوبی بهره می‌گرفت و به همین خاطر در تاریخ ادبیات ایران ماندگار شد.

محمودی با اشاره به ضرورت تحقق وعده های داده شده از سوی مسئولان در قبال ساخت آرامگاه ژولیده نیشابوری ادامه داد:پس از فقدان مرحوم ژولیده نیشابوری، وعده‌های متعددی از سوی مسئولان برای ساخت آرامگاه این شاعر بزرگ آیینی کشور داده شد اما پس از گذشت سالیان سال، هنوز عملیاتی نشده است.

وی بیان داشت: توجه به ساخت آرامگاه و مقبره برای مرحوم ژولیده نیشابوری در شورای فرهنگ عمومی ورامین نیز طی سال‌های اخیر موردتوجه قرارگرفته و به تصویب رسیده است اما این مصوبه هنوز اجرایی نشده است.

شهرداری ورامین ساخت آرامگاه مرحوم ژولیده را پیگیری می‌کند

شهردار ورامین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تلاش مدیریت شهری برای ساخت آرامگاهی برای مرحوم ژولیده نیشابوری خبر داد و اظهار داشت: اگرچه بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و مسئول در این زمینه باید اقدامات مؤثری را انجام دهند، اما شهرداری ورامین در این راستا تلاش خواهد کرد.

علی حیدریان با اشاره به این نکته که باید از ظرفیت های مختلف برای احداث مقبره ژولیده استفاده کرد، افزود: شهرداری ورامین ساخت آرامگاه مرحوم ژولیده را پیگیری می‌کند و در این راستا باید از ظرفیت همه دستگاه‌ها و متولیان امر بهره گرفت.

شهردار ورامین تأکید کرد: سازمان آرامستان های شهرداری ورامین را مأمور خواهم کرد که این موضوع را پیگیری کند.

به هر ترتیب، حق مرحوم ژولیده نیشابوری به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شاعران آیینی و مذهبی کشور بیش از این است و باید مسئولان ورامینی آستین همت را بالا زده و مقبره و آرامگاهی درخور شأن این شخصیت و هنرمند برجسته احداث کنند.