به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یک افسر ارشد ترکیه ای که به منظور انجام تحقیقات پیرامون انقلاب شکست خورده اخیر در این کشور در زندان بسر می برد، خودکشی کرد.

بر اساس این گزارش این افسر ترکیه ای «اسماعیل جقماق» نام داشته و خود را در سلولش حلق آویز کرده است.

دولت ترکیه بعد از کودتای شکست خورده این کشور صدها نظامی، دانشگاهی و قاضی را به اتهام دست داشتن در کودتا علیه خود بازداشت یا برکنار کرده است.

در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در ریاست جمهوری ترکیه از بازداشت معاون ارشد «فتح الله گولن» رهبر اپوزیسیون دولت ترکیه خبر داد. دولت ترکیه مدعی است که گولن عامل اصلی کودتای نافرجام اخیر در ترکیه بوده است.

از سوی دیگر «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه از رویکرد خود برای انحلال گارد ریاست جمهوری این کشور خبر داده و اعلام کرد تعداد افرادی که در پی کودتای اخیر این کشور بازداشت شده اند تا ظهر شنبه به ۱۳ هزار نفر رسیده است.

پس از کودتای نافرجام در ترکیه که دستکم ۲۹۰ کشته و هزار زخمی برجای گذاشت، دولت آنکارا موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها را آغاز کرد.