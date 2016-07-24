بزرگترین شهرک آبدان تلفن خانگی ندارد/ دردسرهای ارتباط با اهالی

خبرگزاری مهر - گروه استانها - رضا محمدی: هرچند که در گذشته برق و آب به عنوان یکی از عوامل توسعه شناخته میشد ولی امروز آب و برق و گاز و تلفن به عنوان لازمه زندگی در یک جامعه محسوب میشوند و ضعف در این حوزه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
هر صبحی که بیدار میشویم، تکنولوژی جدیدی وارد بازار شده و تلاشهای ویژهای برای ایجاد فناوریهای نوین در راه است که اغلب این فناوریها با استفاده از سیستمهای ارتباطی کار میکنند.
یکی از پیشنیازهای استفاده از تکنولوژی نوین، برخورداری از سیستمهای ارتباطی از جمله تلفن، اینترنت، تلفن همراه و اینترنت تلفن همراه و ... است و توسعه زیرساختهای ارتباطی بهعنوان یکی از مهمترین نیازهای هر جامعه محسوب میشود.
در حالی که روزانه شاهد توسعه سیستمهای ترابطی از نسلی به نسل دیگر هستیم، برخی مناطق در این کشور هستند که علیرغم قرار گرفتن در محدوده شهری، از داشتن اولین زیرساخت ارتباطی یعنی خطوط تلفن خانگی بیبهره هستند.
در سالهای اخیر گامهای بسیار مهمی در راستای توسعه زیرساختهای مخابراتی در نقاط مختلف کشور برداشته شده و طرحهای مختلفی اجرا شده است ولی شهر آبدان متاسفانه همگام با کشور رشد نکرده است.
نبود خطوط تلفن ثابت در بزرگترین شهرک مسکونی آبدان باعث ایجاد نارضایتی بین اهالی شده است و نیاز است که مسئولان توجه بیشتری به این مشکل مردم داشته باشد.
شهرک بسیجیان آبدان از داشتن خط تلفن ثابت بیبهره است و این موضوع مشکلات بسیار زیادی را برای اهالی این شهرک ایجاد کرده است که ناتوانی در استفاده از سیستمهای ارتباطی به عنوان مهمترین مشکل اهالی مطرح است.
مسئولان به وعدههای خود عمل کنند
یکی از شهروندان اهالی شهرک بسیجیان گفت: مدت پنج سال است که در شهرک زندگی میکنم اما نبود خط تلفن مشکلات فراوانی برای اهالی به وجود آورده است.
رحیم کرمی افزود: مسئولان شرکت مخابرات چندین بار آمدند و از شهرک دیدن کردند اما مشکلی از مشکلات ما حل نشده است. ما از استاندار بوشهر عاجزانه تقاضامندیم این مشکل را حل کند.
یکی دیگر از ساکنان شهرک نیز گفت: چندین بار به مرکز مخابرات شهرستان و آبدان مراجعه کردم و قول دادند که سال گذشته شبکه مخابرات در این شهرک وصل میشود اما مسئولان مخابرات به وعده خود عمل نکردند.
اینترنت نداریم
عقیل سهولی با اشاره به اینکه در این منطقه از داشتن اینترنت بی بهرهایم، یادآور شد: نبود خط تلفن برای اهالی شهرک بسبجیان زیبنده نیست و ما عاجزانه تفاضامندیم این معضل و مشکل اهالی شهرک هرچه سریعتر حل شود.
محمد عارفی هم ضمن انتفاد از مسئولان شرکت مخابرات افزود: اهالی شهرک بسیجیان برای کارهای خود روزانه به کافی نت شهر مراجعه میکنند و میطلبد مسولان امر در این دولت تدبیر وامید به خواسته های ما پاسخ مثبت دهند .
وی اظهار داشت: مسئولان شرکت مخابرات حدود شش سال است وعده ایجاد شبکه تلفن میدهند و تاکنون محقق نشده است.
مخابرات اعتبار اجرای طرح را ندارد
در حالی که اهلی شهرک بسیجیان شهر آبدان بارها به مخابرات برای اجرای طرح خط تلفن خانگی مراجعه کردهاند، ولی مخابرات اعلام کرده که این طرح هزینه بالایی دارد و در حال حاضر اعتبار لازم را برای اجرای این طرح ندارند.
مخابرات برای حل مشکل مردم وارد عمل شود
بخشدار آبدان در ارتباط با مشکلات خط تلفن در شهرک بسیجیان به مهر گفت: تلاشهای ویژهای برای شناسایی مشکلات و رفع آنها داریم و پیگیری لازم را برای رفع مشکل مردم این منطقه خواهیم داشت.
مسعود تنگستانی اضافه کرد: شهرک بسیجیان شهر آبدان بزرگترین شهرک آبدان است و مسئولان شرکت مخابرات استان باید این مشکل را هرچه سریعتر مرتفع کنند تا اهالی شهرک در زمینه تلفن خانگی و اینترنت مشکلی نداشته باشند.
