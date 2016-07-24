۴ مورد نقض آتش بس/حملات تروریست ها به محلات مسکونی قنیطره و حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مرکز حمیمیم ویژه نظارت بر آتش بس در سوریه از ثبت ۴ مورد نقض آتش بس در این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته از سوی تروریست ها خبر داد. بنا بر اعلام مرکز حمیمیم تمامی این موارد در حومه دمشق روی داده است.

این مرکز همچنین در بیانیه خود اعلام کرد که با پیوستن یک منطقه در حومه لاذقیه به آتش بس در سوریه تعداد مناطق ملحق به آتش بس در این کشور به ۲۰۷ منطقه رسید. همچنین تعداد گروه های مسلحی که تاکنون به آتش بس در سوریه پیوسته اند بدون تغییر ۶۱ گروه باقی مانده است و تلاش ها برای مصالحه در استان های دمشق، حماه و القنیطره ادامه دارد.

مرکز حمیمیم همچنین اعلام کرد که گروه های تروریستی جبهه النصره و داعش به تلاش های خود برای ناکام گذاشتن آتش بس در سوریه ادامه می دهند و تروریست های گروه موسوم به جیش الاسلام شماری از مناطق حومه دمشق از جمله دوما، حرستا، عربین، حوش الفاره، حتیته الجرش، جوبر و القابون را مورد حمله خمپاره ای و موشکی قرار دادند.

در استان حلب نیز تروریست ها شماری از مناطق و محلات مسکونی همچون بریج الریح، شیخ مقصود، الخالدیه و الزهراء را بمباران کردند. منطقه شلف در استان لاذقیه نیز مورد بمباران تروریست ها واقع شد.

از سوی دیگر در حمله خمپاره ای تروریست های جبهه النصره به شهر البعث قنیطره ۳ نفر از جمله یک کودک شهید و دو نفر دیگر که همگی از یک خانواده بودند زخمی شدند.

در حمله خمپاره ای تروریست ها به منطقه مسکونی الخالدیه و شیخ مقصود حلب نیز دو کودک شهید و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.