به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه روز شنبه از تصمیم دولت این کشور برای منحل کردن گارد ریاست جمهوری در پی کودتای اخیر در ترکیه خبر داد.

وی در گفتگوی زنده تلویزیونی گفت: از این به بعد گارد ریاست جمهوری وجود نخواهد داشت. ضرورتی برای آن وجود ندارد و ما نیازی به آن نداریم.

«ایلدریم» تصریح کرد که در جریان کودتای نافرجام ترکیه عناصری از گارد ریاست جمهوری نیز بین اعضایی بودند که وارد ساختمان تلویزیون رسمی «تی آر تی» شده و گوینده را مجبور به خواندن بیانیه اعلام حکومت نظامی و اعمال مقررات منع آمدوشد کردند.

نخست وزیر ترکیه همچنین تاکید کرد که در پی کودتای این کشور ۱۳ هزار نفر از جمله ۱۳۲۹ پلیس، ۸۸۳۱ نظامی، ۲۱۰۰ قاضی و دادستان و نیز ۶۸۹ غیرنظامی بازداشت و زندانی شده اند.

ایلدریم در خصوص حالت فوق العاده در ترکیه نیز اظهار داشت که دولت این کشور تصمیمی برای تمدید حالت فوق العاده پس از ۳ ماه ندارد اما در صورت نیاز این کار را انجام خواهد داد.

وی افزود: هدف ما این است که مدت حالت فوق العاده تمدید نشود اما طبیعتا در صورت نیاز این کار را انجام خواهیم داد.

لازم به ذکر است که در پی کودتای اخیر در ترکیه مقامات این کشور تاکنون نزدیک به ۳۰۰ نفر از عناصر گارد ریاست جمهوری را بازداشت کرده اند.