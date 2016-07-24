۶۱ روستای لردگان از آب سالم بهره مند می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه شنبه در جمع مردم لردگان با اشاره به اینکه ۶۱ روستای لردگان از آب سالم و بهداشتی برخوردار می شود، اظهار داشت: خشکسالی و کاهش بارش ها موجب شده که بسیاری از روستاهای شهرستان لردگان با مشکل کمبود آب مواجه شوند.

وی افزود: در طی فعالیت دولت یازدهم تلاش های بسیاری در راستای حل مشکلات آب روستاهای منطقه لردگان انجام شده است که مهمترین اقدام بهرمندی ۱۱۰ روستا از آب سالم و بهداشتی بوده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری بیشترین روستاهای استان را در دل خود گنجانده است و ضرورت دارد که در مسیر توسعه بیشتر قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: باید از ظرفیت های و پتانسیل های این شهرستان استفاده کرد و زمینه توسعه بیشتر شهرستان لردگان فراهم کرد.

وی یاداور شد: دولت یازهم توانسته است که بسیاری از شاخص های توسعه ای استان چهارمحال و بختیاری را ارتقا دهد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: محرومیت همچنان در بسیاری از نقاط استان مشاهده می شود و باید با تلاش همکاری و همیاری زمینه توسعه این مناطق را فراهم کرد.