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۳ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۴۰

تسلط ارتش و نیروهای مردمی یمن بر دو منطقه در استان «إب»

تسلط ارتش و نیروهای مردمی یمن بر دو منطقه در استان «إب»

ارتش و نیروهای مردمی یمن دو منطقه «الشعاور» و «الأهمول» را که پیشتر در تصرف مزدوران سعودی بود، آزاد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، ارتش و نیروهای مردمی یمن همچنان به پیشروی های خود در مبارزه با مزدوران سعودی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها، دو منطقه الشعاور و الأهمول در استان إب از تصرف مزدوران سعودی خارج شد.

ارتش و نیروهای مردمی یمن در جریان آزادسازی این دو منطقه الشعاور و الأهول شمار زیادی از مزدوران سعودی را به هلاکت رساندند.

از سوی دیگر، مزدوران رژیم سعودی همچنان به حملات توپخانه ای خود به مناطق مسکونی در «بنی بارق» واقع در شهر صنعاء ادامه می دهند.

کد مطلب 3721626

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