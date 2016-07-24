اجرای طرح توسعه نهبندان به ۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نظر افضلی شامگاه شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان این مطلب، اظهار کرد: تاکنون ۳۰ درصد این اعتبارات تخصیص یافته و ۵۰ درصد آن نیز باقی مانده است.

وی اجرای این طرح را بسیار موثر در احیای حیات نهبندان دانست و افزو: در این طرح ۲۹ پروژه پیش بینی شده که باید برای اجرا تامین اعتبار شوند.

افضلی با تاکید بر اینکه باید سرفصل های بودجه ای برای این طرح لحاظ شود، اظهار کرد: حذف اعتبارات برای اجرای این طرح پیامدها و ناهنجارهایی را به دنبال خواهد داشت.

نیاز ۱۵ میلیارد تومانی برای پرداخت حقوق بازنشستگان خراسان جنوبی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: در سال جاری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان مورد نیاز است.

محمدهادی آرین اظهار کرد: مطالبات بازنشستگان در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: حداکثر اعتباری که برای بازنشستگی امسال پیش بینی کرده‌ایم، چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.

آرین افزود: باتوجه به اعتباری که در سال جاری مقرر شده، نتوانسته‌ایم حداقل نیازهای هزینه ای استان را تامین کنیم.

وی حقوق بازنشستگان سال ۹۵ را بار مالی اضافه ای دانست و گفت: آخرین مطالبات دستگاه‌ها بابت بازنشستگان قبل از سال ۹۵ احصاء شده و به سازمان برنامه ریزی ارجاع داده شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین تامین اعتبار بابت حقوق پرسنل و نیروهای شرکتی، ماموریت های کاری و دیگر نیازهای دستگاه های اجرایی در اعتبارات هزینه ای دیده می‌شود.