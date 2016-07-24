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۳ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۲۰

۵ کشته و زخمی بر اثر وقوع انفجار در «أبوغریب» بغداد

۵ کشته و زخمی بر اثر وقوع انفجار در «أبوغریب» بغداد

وقوع یک انفجار تروریستی در منطقه «أبوغریب» واقع در غرب شهر بغداد به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چهار تَن دیگر انجامید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، یک انفجار تروریستی در منطقه «أبوغریب» واقع در شهر بغداد پایتخت عراق به وقوع پیوست.

بر اساس این گزارش، این حادثه ناشی از انفجار خودروی بمب گذاری شده در غرب بغداد بود.

طبق اعلام رسانه های عراقی این انفجار به کشته و زخمی شدن پنج نفر منجر شد.

این در حالی است که روز گذشته نیز وقوع انفجار دیگری در بغداد به کشته و زخمی شدن ۹ تَن منجر شد.

سلسله انفجارهای تروریستی در «بغداد» پایتخت عراق در حالی اتفاق می افتد که ارتش و نیروهای مردمی این کشور خود را برای آغاز عملیات بزرگ آزادسازی موصل آماده می‌کنند.

کد مطلب 3721636

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