پاکستان رویای پیوستن «کشمیر» به این کشور را فراموش کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، «سوشما سوراج» وزیر خارجه هند طی اظهاراتی در یک کنفرانس خبری، ضمن خطاب قرار دادن «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان اعلام کرد: باید بگویم که کل هند یکدل و یکصدا اعلام می کند که هرگز اجازه پیوستن کشمیر به پاکستان را نخواهیم داد.

وی افزود: نخست وزیر پاکستان گفت که دعای مردم پاکستان همواره همراه مردم کشمیر خواهد بود، اما من باید بگویم که مردم کشمیر نیازی به دعای کشوری که همواره باتروریسم پروری موجبات ناامنی در منطقه را فراهم می کند، ندارند.

لازم به ذکر است که نخست وزیر پاکستان پس از پیروزی حزبش (حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف) در انتخابات منطقه «جامو و کشمیر»، طی سخنرانی در «مظفر آباد» مرکز کشمیر تحت کنترل پاکستان اعلام کرد: منتظر روزی هستیم که کشمیر تحت کنترل هند، به پاکستان بپیوندد.