۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۱۷

راه حلی برای کاهش گرمای زمین، تبدیل کربن دی اکسید به سنگ/فیلم

محققان ایسلندی در روشی موفق به ذخیره کربن دی اکسید در سنگ بازالت شدند که می تواند راه حلی برای مقابله و کاهش گرمای زمین باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان ایسلندی در مطالعات و آزمایشات اولیه خود موفق به ذخیره کربن دی اکسید در سنگ بازالت شدند. با استفاده از این پژوهش می توان به حفاظت از محیط زیست با تبدیل کربن دی اکسید به سنگ پرداخت.

کربن دی اکسید محلول در آب و تزریق آن به سنگ های بازالت داغی که در لایه های زمین قرار دارند با سنگ ها واکنش داده و سبب تشکیل کربنات می شود. ذخیره کربن دی اکسید به این روش در مقیاس های بزرگ می تواند راه حلی برای مقابله با گرمایش زمین باشد.

کربن دی اکسید از گازهای گلخانه ای است که روند فرار گرما از جو به فضا را بسیار کند می‌کند. درختان و دیگر گیاهان در روند فتوسنتز، گاز کربن دی اکسید را از هوا جذب می‌کنند. با از بین بردن گیاهان، میزان گاز کربن دی اکسید در هوا افزایش می‌یابد. تجزیه شدن گیاهان نیز منجر به افزایش این گاز می‌شود.

افزایش دمای زمین نام پدیده‌ای است که منجر به افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانوس‌ها گردیده است. طی ۱۰۰ سال گذشته، کره زمین به طور غیرطبیعی حدود ۴۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌تر شده به طوری که این موضوع نگرانی کارشناسان را برانگیخته است.

