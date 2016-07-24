کشف یک منظومه شمسی عجیب با احتمال وجود حیات

تابناک نوشت: تلسکوپ قدرتمند این نهاد، یعنی تلسکوپ کپلر، به تازگی ۱۰۴ سیاره جدید را کشف کرده که به دور خورشیدهای خود می گردند، ولی در میان این همه، یکی از این سیستم ها با نام K۲-۷۲ از شرایط بسیار جالب توجهی برخوردار است.

در مجموع، چهار سیاره به دور این ستاره می چرخند که برخی از آنها، شرایطی بسیار مشابه وضعیت زمین دارند. ناسا در بیانیه ای در همین باره گفته است: نمی توان این احتمال را که حیات در دل سیاره ای که به دور این ستاره می چرخد، وجود داشته باشد، رد کرد و نادیده گرفت.



این چهار سیاره به شکلی باور نکردنی بسیار نزدیک به ستاره خود می چرخند که احتمالا اگر حیاتی نیز در آنها باشد، در شرایط عادی باید سوزانده شده و از میان رفته باشد؛ اما به شکلی عجیب و جالب توجه ستاره این چهار سیاره بسیار کم رمق تر و تاریک تر از خورشید ماست که این احتمال را به وجود می آورد که این سیاره ها از میزان تشعشعاتی برابر با کره زمین برخوردار باشند؛ معنی همه اینها این است که حیات بر این سیاره می تواند شکل بگیرد.



این چهار سیاره ۲۰ تا ۵۰ درصد بزرگتر از زمین هستند و از ۵.۵ تا ۲۴ روز طول می کشد تا به دور خورشید خود بگردند.



دانشمندان برای رصد این گونه از سیارات که به دور ستاره های خود می چرخند و نام آنها اگزوپلانت است، از افکت های مختلف برای از بین بردن نور شدید ستارگان در هنگام رصد آنها استفاده می کنند. بعد از رصد این سیاره ها بررسی شرایط آنها به ویژه شرایط جوی در دستور کار قرار میگیرد تا در مورد وجود حیات در آنها اظهار نظر شود.