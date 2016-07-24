به گزارش خبرنگار مهر، «زبرا» یکی از بزرگترین استودیوهای فیم لهستان از نویسنده فیلمنامه «زندگی دانشمند بلاروسی» یاکوف نارکـِویچه – ایودکو که به نیکلای تسلای بلاروس شهرت دارد، درخواست کرده که حقوق مربوط به این سناریو را به آنها واگذار کند تا آنها بتوانند از روی این فیلمنامه سریالی درباره این دانشمند بلاروسی بسازند.

شرکت فیلم بلاروسی «اِن. و ِ. پِ» در سال ۲۰۱۵ فیلمنامه ای در چهار قسمت برای مسابقه بهترین سناریوها با موضوع «شخصیت های مشهور تاریخی - محلی بلاروس» ارائه داد که برنده جایزه بهترین سناریو در سال ۲۰۱۵ نشد.

الکساندر لـِوِنچوک مدیر «اِن. و ِ. پِ» در این باره می گوید که این شرکت در رده بندی خود تنها شرکت کننده بود. برنامه ریزی به این صورت بود که یک سریال چهار قسمتی چهل دقیقه ای از زندگی «تسلای بلاروسی» که البته زندگی و سرنوشت جالبی داشته، ارائه داده شود.

به گفته لونچوک، چندی پیش از طرف استودیوی معروف «زبرا» با او تماس گرفتند و خرید سناریو مربوطه را پیشنهاد دادند. هر چند که در این فیلمنامه لهستانی ها از نقش مثبتی برخوردار نیستند اما برای آنها زندگی ایودکو یا همان تسلای بلاروسی جالب و جذاب است و تمایل به ساخت این مجموعه دارند.

از دیگر دلایلی که شرکت فیلمسازی «زبرا» تمایل به ساخت این مجموعه دارد این است که آنها تاریخ بلاروس و لهستان را در هم تنیده می دانند و از طرفی این دانشمند بلاروسی در دیگر کشورها نیز از شهرت خاصی برخوردار است.

یاکوف نارکـِویچه - ایودکو دانشمند، طبیعت شناس، پزشک، مخترع دستگاه کپی و انتقال بی سیم سیگنال های الکتریکی و استاد مغناطیس در سال ۱۸۴۸ در «تورین» در منطقه پوخـُویچی اطراف مینسک متولد شد. او بسیاری از آزمایش های خود را در بلاروس انجام داد و به ثبت رساند و نام خود را با کار پیشگام بودن در استفاده از تابش الکترومغناطیسی از پلاسمای گاز در تصویربرداری از موجودات زنده و کاربرد عملی آنها در علم پزشکی برای بررسی وضعیت فیزیولوژی ارگانیزم به ثبت رساند.