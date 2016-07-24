به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی عصر شنبه در دیدار با اعضای هیئت‌های مذهبی قم با بیان اینکه من تقاضا کردم تا این جلسه برگزار شود، اظهار داشت: هیئت‌های مذهبی یکی از نقاط بسیار مهم استان قم هستند و اعضای این هیات ها نباید تاثیر کار خود را کم تلقی کنند، زیرا اقدامات آنها بسیار تاثیرگذار است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فعالیت هیئت‌های مذهبی یک کار زیربنایی برای کشور است و من موافقم که نمایندگان هیئت‌های مذهبی در ارتباط با دفتر من مشکلات را مطرح کنند.

لاریجانی ادامه داد: پیشنهاد برای به کارگیری نیروهای بومی در قم پیشنهاد خوبی است و توصیه من به وزرای دولت همواره استفاده از مدیران بومی است ولی چیزی که برای ما اولویت دارد صلاحیت مدیران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان متذکر شد: در قم دو نوع مشکلات وجود دارد که می‌توان آنها را به مشکلات اساسی و مشکلات کوچک تقسیم کرد. در سال‌های پس از انقلاب مهاجرت به استان قم گسترش یافته که همین موضوع چالش هایی را به وجود آورده است.

وی تصریح کرد: مسئله آب تقریباً حل شده و با ایجاد یک سد که تأمین منابع آن نیز انجام شده می‌توان مشکل آب شرب استان قم را تمام شد تلقی کرد. البته مشکل آب کشاورزی استان قم جدی است و حتما نوع کشت باید تغییر کند.

چرخه اقتصادی در روستاها ایجاد شود

لاریجانی افزود: مسئله روستاها باید مورد توجه قرار گیرد تا مهاجرت از روستا به شهرها گسترش نیابد. طرح ما این است که چرخه اقتصادی در روستاها ایجاد شود و متناسب با وضعیت هر روستا، صنعت یا یک زمینه اقتصادی فراهم شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل دامداری در استان قم وجود دارد که برای مثال قیمت تمام شده برای تولید یک کیلو شیر ۱۴۰۰ تومان است، ولی دامداران با قیمت ۱۱۰۰ تومان آن را به فروش می رسانند.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری صنعتی باید در استان قم انجام شود، زیرا کشاورزی و توریسم مذهبی نمی توانند مشکلات استان قم را حل کنند که در این زمینه باید از شرایطی که پس از توافق هسته ای به وجود آمده استفاده کرد.

لاریجانی اظهار داشت: در زمینه جذب سرمایه‌گذاری باید از فرصت‌ها به خوبی استفاده کنیم و به سرمایه‌گذاران اطلاع دهیم که در استان قم چه زمینه‌هایی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با جمعیت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری قم اگر خطوط متروی قم را ایجاد نکنیم در آینده با مشکل ترافیکی غیرقابل تحمل مواجه خواهیم شد.

وی افزود: شهرداری قم حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهکاری دارد که به سادگی این مشکل قابل حل نیست و به دنبال فرمولی هستیم تا این موضوع رفع و شهرداری به آبادانی قم بپردازد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوعاتی مانند مترو، اتمام منوریل، فرودگاه قم و صنایع مسائلی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند تا آبادانی قم جهش کند.

وضع بودجه کشور نامتعادل است

لاریجانی با بیان اینکه وضع بودجه کشور نامتعادل است، اظهار داشت: حدود ۹۰ درصد بودجه کشور به امورات جاری اختصاص می یابد و تنها ۱۰ درصد بودجه به مسائل عمرانی تعلق می گیرد و برای رفع این مشکل باید از راه های میانبری استفاده کنیم. جوانان ما باید به سمت کارآفرینی بروند، زیرا با استخدام جوانان در ادارات مشکلات حل نمی شود.

وی با اشاره به شرایط بعد از توافق هسته‌ای متذکر شد: شیطنت سعودی‌ها و برخی کشورهای غربی اخلال ایجاد کرده تا ایران نتواند از شرایط پس از توافق هسته‌ای استفاده کند. کاری که سعودی‌ها علیه ایران در منطقه انجام می‌دهند، دشمنی آشکاری است که حتی وزیر خارجه سعودی اخیراً گفته نباید بگذاریم گشایش اقتصادی برای ایران ایجاد شود.

رئیس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: برخی کارهای عمرانی را باید به بخش خصوصی واگذار کرد. نقش بانک‌ها نیز برای رفتن مردم به سمت کسب و کار بسیار مؤثر است. با وجود تمام مشکلاتی که وجود دارد دلیلی برای ناامیدی نیست و کشور در مسیر تغییرات مثبت است.